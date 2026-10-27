تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته است

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تروریسم اقتصادی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشار بر سایر کشورها به‌منظور تبعیت از این محاصره، اقدامی غیرقانونی است که ثبات بازارهای انرژی را با مخاطره‌ جدی مواجه ساخته است، تأکید کرد: باید توسط عرضه‌کنندگان عمده انرژی جهان محکوم و به‌طور مؤثری با آن مقابله شود.

هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز سه‌شنبه (5 آبان) با حضور سران، مقامات ارشد و رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو در مسکو برگزار شد. در این نشست، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، طی سخنانی ضمن قدردانی از میزبانی دولت فدراسیون روسیه و تلاش‌های دبیرخانه مجمع، تحولات ژئوپلیتیک کنونی و چالش‌های پیش‌روی امنیت انرژی جهان را مورد بررسی قرار داد.

متن سخنرانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ولادیمیر پوتین

رئیس‌جمهور محترم فدراسیون روسیه

مایلم در آغاز سخن، ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر زیبا و تاریخی مسکو، از ملت و دولت دوست فدراسیون روسیه، به‌ویژه جناب‌عالی برای میزبانیِ این اجلاسِ مهم صمیمانه تشکر ‌کنم. همچنین از دبیرکل محترم و دبیرخانه به‌دلیل تلاش‌های مستمر برای پیشبردِ فعالیت‌های مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز قدردانی می‌نمایم.

فرصت را مغتنم می‌شمارم، تا یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(ره) را گرامی بدارم که با ابتکار و حمایت‌های خود در تقویتِ مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز نقش بسزایی ایفا نمودند.

جناب آقای رئیس، رؤسای محترم هیئت‌های شرکت‌کننده

خانم‌ها و آقایان

هشتمین اجلاس سرانِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز در شرایطی برگزار می‌شود که تحولاتِ ژِئوپُلتیک، امنیت انرژیِ جهان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

در این میان، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، در دو مقطع و در میانهِ مذاکراتِ سیاسی، یکی از وقایعِ تاسف‌بار و خطرناک علیه امنیتِ جهانی بود که با تخریب تاسیساتِ انرژی کشورمان و ایجاد اختلال در فرآیند انتقالِ انرژی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته است.

همچنین باید تأکید نمایم که اعمالِ تحریم‌های یکجانبه علیه کشورها و تروریسم اقتصادی در قالبِ محاصره‌ دریایی و هوائی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشار بر سایر کشورها به‌منظور تبعیت از این محاصره، از دیگر اقدامات غیرقانونی است که ثبات بازارهای انرژی را با مخاطره‌ جدی مواجه ساخته است و باید توسط عرضه‌کنندگان عمده انرژی جهان محکوم و به‌طور مؤثری با آن مقابله شود. امروز، مداخلات نظامی آمریکا در منطقه‌ خلیج‌فارس، فقط بازیگران منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه با ایجاد شوک‌‌های جدی، فرآیند تعیین قیمت، عرضه و انتقال انرژی را مختل نموده و رشدِ اقتصادی را در جهان به مخاطره می‌اندازد.

عالی‌جنابان

مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز، طی بیش از دو دهه فعالیت خود، اکنون به نمادی از دیپلماسیِ چندجانبه‌ گازی و بستری برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و تقویت همکاری میان کشورهای عضو تبدیل شده است و می‌تواند در حل مشکلات و تنگناهای انرژی جهان نقش مؤثری ایفا نماید.

در این راستا، پرداختن به مفاد اساسنامه‌ مجمع و بیانیه‌های اجلاسِ سران مجمع، به‌ویژه در توسعه‌ی فناوری‌ها و روش‌های مدیریتِ پایدار زیست‌محیطی، توسعه‌ بازارهایِ منطقه‌ای و جهانیِ گاز، حداکثرسازی نقشِ منابع گاز طبیعی در زنجیره ارزش و‌ مقابله با فقر انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خانم‌ها و آقایان

تحولاتِ بازار جهانیِ انرژی ایجاب می‌کند، کشورهای عضو مجمع، همکاری‌ خود را در دو حوزه «حاکمیت و مدیریت راهبردی» و «عملیات فنی - مهندسی» توسعه دهند. در حوزه راهبردی، تمرکز اصلی باید بر ثبات بازار و چگونگیِ افزایشِ حجم تجارت گاز طبیعی در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد.

در حوزه فنی و مهندسی، موضوع اساسی برای اعضای مجمع، توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زنجیره ارزش گاز، از تولید تا فرآوری، انتقال و مصرف است. همزمان، ارتقای ظرفیت‌های فناورانه برای افزایشِ بهره‌وری و کاهش آثار زیست‌محیطیِ تولید و مصرف گاز باید در کانون همکاری‌های مشترک قرار گیرد.

در این راستا، ضروری است ظرفیت‌های موجود در کشورهای عضو به پروژه‌های عملیاتی و منافع مشترک تبدیل شود و اجرای مؤثر راهبرد بلندمدت مجمع، متناسب با تحولات بازار و افق‌ بلندمدت عرضه و تقاضا، بتواند مسیر روشنی برای هم‌سویی اولویت‌های اعضا و تقویت نقش مجمع در آینده انرژی جهان فراهم سازد.

عالی‌جنابان

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از اعضای مؤسسِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز و دومین دارنده ذخایر اثبات‌شده‌ گاز طبیعی جهان، آمادگی خود را برای ایفای نقشی فعال‌تر در پیشبرد دیپلماسی چندجانبه، تبادل دانش و تجربه و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گاز در چارچوبِ مجمع، اعلام می‌کند.

ایران با برخورداری از موقعیت راهبردی خود در قلب مهم‌ترین کریدورهای انرژی جهان، دارای ظرفیتِ ذاتی برای ارتقای چشم‌گیر تاب‌آوریِ انرژی در سطح جهانی است. به‌علاوه، ظرفیت‌های موجود در صنعت گاز ایران، زمینه‌های مناسبی برای همکاری‌های بخشِ خصوصیِ کشورهای عضو مجمع در حوزه بالادستی و پایین‌دستی گاز طبیعی و نیز تجارت آن ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بدون نگرانی، از مشوق‌ها و تسهیلات ارائه‌شده در بخش صنعتِ نفت، گاز و پتروشیمی استفاده نموده و از ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران در چارچوب منافع مشترک بهره‌مند گردند.

لازم است تأکید نمایم، علی‌رغم اعمالِ سال‌ها تحريم‌ يكجانبه، توانسته‌ایم با اتکا به توانمندیِ داخلي، ظرفیتِ تولید گاز طبیعیِ ایران را به رقمِ 300 میلیارد مترمکعب برسانیم و همچنان رتبه سوم تولیدکننده‌ بزرگ گاز طبیعی جهان را حفظ نمائیم. در حوزه مصرف گاز طبیعی، نیز، ایران یکی از کشورهای پیشرو در جهان با سهم 70 درصدی در سبد انرژی است و اکنون 95 درصد جمعیت ایران تحت پوشش شبکه سراسریِ گاز طبیعی قرار دارد.

جناب آقای رئیس، خانم‌ها و آقایان

ما معتقدیم با همکاری‌های سازنده می‌توان به امنیت عرضه و تقاضا، ارزش‌گذاریِ منصفانه‌ گاز طبیعی و ارتقای آن در سبدِ انرژی جهان، با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی کمک کرد. در این راستا، مشارکتِ فعال وزرای نفت و انرژیِ کشورهای عضو و ناظر، دبیرکل مجمع و کارکنان دبیرخانه و همکاری سازنده بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

در پایان، بار دیگر از دولت و ملت فدراسیون روسیه برای میهمان‌نوازی گرم و میزبانیِ شایسته تشکر می‌کنم و برای تحقق اهداف مجمع آرزوی موفقیت دارم. از توجه شما متشکرم.

تمجید پوتین از نقش رهبر شهید انقلاب

در تأسیس مجمع صادرکنندگان گاز

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز در این نشست رسیدگی کشورهای عضو این مجمع به موضوع محدودیت‌های یکجانبه را خواستار شد.

وی از اعضای این سازوکار همکاری خواست که با تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشورهای دارنده منابع انرژی که به رقابتی ناعادلانه منجر شده است، مقابله

کنند.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به سخنان همتای ایرانی خود در این نشست، خطاب به پزشکیان گفت: سخنان شما درباره تأثیر منفی تحریم‌های غیرقانونی در بخش انرژی مبتنی بر واقعیت است چرا که این تحریم‌ها پیامدهای منفی در پی دارد و این پیامدها نه تنها متوجه مصرف‌کنندگان است بلکه تولیدکنندگان را نیز در بر می‌گیرد.

پوتین خاطرنشان کرد: آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تأثیر بسیار زیادی در تأسیس این مجمع داشته است.

وی همچنین ضمن تأکید بر لزوم پایبندی کشورهای جهان به اصول زیست‌محیطی، بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از این اصول در راستای منافع کشورهای خاص در جهان تأکید کرد.

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تا سال ۲۰۵۰ میلادی، تقاضای جهانی برای گاز به

۵.۵ تریلیون متر مکعب در سال خواهد رسید و عرضه بین‌المللی نیز حدود ۱.۵ برابر افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد:‌ تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، مصرف جهانی گاز ۱.۲ درصد رشد داشته و به ۴.۲ تریلیون متر مکعب رسیده است.

پوتین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های ضدروسی اروپا گفت: اروپا با رویگردانی از منابع انرژی روسیه، به صنعت و بخش اجتماعی خود ضربه می‌زند.

وی افزود: اروپا با رد منابع انرژی روسیه و فسخ قراردادهای بلندمدت، به صنعت و حوزه اجتماعی خود آسیب می‌رساند؛ یک ضرب‌المثل روسی وجود دارد:‌ برای فرد دیگری چاه نکن، وگرنه ممکن است خودت در آن بیافتی؛ دقیقاً همین اتفاق امروز در کشورهای اتحادیه اروپا رخ داده است.

دیدار با امیر قطر و تأکید بر توسعه همکاری‌ها

در حوزه انرژی

همچنین پزشکیان و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در روسیه، با یکدیگر دیدار و درباره راهکارهای توسعه روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط تهران و دوحه، بر اهمیت گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.

همکاری در حوزه انرژی، توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری و تقویت هماهنگی میان کشورهای صادرکننده گاز از جمله محورهای مورد توجه در این دیدار بود.