استیصال دشمن از ثمرات مقاومت ملت ایران است

دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی با حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

در این دیدار، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن به عنوان «چهارراه تدبیرِ» امور کشور یاد کردند و بر اثرگذاری متقابل چهار حوزه «فرهنگ»، «سیاست»، «اقتصاد» و «امنیت» و لزوم برخورداری از پیوست‌های متناسب با تصمیم‌گیری در هر حوزه تأکید کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره‌مندی از نقشه‌ راهِ مبتنی بر تصویر کامل هر اقدام -از نقطه شروع تا نقطه پایان- را لازمه اتخاذ تصمیم‌های متقن و استوار دانستند.

به گزارش فارس، تقویت انسجام و وحدت ملی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان، استفاده از ظرفیت قانون اساسی خصوصا اصل ۱۷۶ برای کمک به رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرائی جهت تسهیل و تسریع در حل مشکلات کشور، حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای با اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز و تحکیم روابط دوجانبه با کشورهای همسایه بر پایه‌ منافع پایدار و متقابل از جمله دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی مستأصل ‌شدن دشمن را از ثمرات مقاومت ملی دانستند و بر اطلاع‌رسانی فعالانه و بموقع برای استمرار حضور مردم در دفاع از کشور و نظام و نیز پیگیری تأمین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان کشور با هدف پایان جنگ و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کردند.

در این دیدار دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گزارشی از شرایط کشور در حوزه‌های مختلف و تلاش‌های در حال انجام ارائه کرد.

سرلشکر محسن رضایی در گزارش خود پیگیری سیاست راهبردی جمهوری اسلامی برای «سامان دادن به ترتیبات و نظم درون‌زای منطقه‌ای» را از جمله اقدامات در دست انجام دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بیان کرد.