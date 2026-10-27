تحقیر «اعراب»؛ سیاست آشکار و مداوم آمریکا



«گاو شیرده»، تعبیری است که ترامپ در وصف «عربستان» به کار برد؛ با این حال «محمد بن سلمان» برای توجیه افکار عمومی و نادیده گرفتن این تحقیر گفت: «هر دوستی حرف‌های خوب و بد می‌زند... حتی در خانواده‌تان هم سوءتفاهم پیش می‌آید».

به اعتقاد سیاستمداران آمریکایی، عربستان منبع تأمین مالی (گاو شیرده) و جبران کسری بودجه است نه شریک تجاری یا متحدی راهبردی؛ با این وجود، «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی در 3 اکتبر 2018 طی گفت‌و‌گو با «بلومبرگ» اظهار داشت: «من عاشق کار کردن با او هستم».

او در پاسخ به این پرسش که «با سخنان نامتعارف و تحقیرها چه می‌کنید؟»، گفت: «باید بپذیرید که هر دوستی حرف‌های خوب و بد می‌زند. نمی‌توانید انتظار داشته باشید صددرصد دوستانتان فقط از شما خوب بگویند؛ حتی در خانواده‌تان هم سوءتفاهم پیش می‌آید. ما هم این موضوع را در همین چارچوب قرار می‌دهیم».

سیاست رفتاری آمریکا و ترامپ در قبال اعراب و عربستان هنوز تغییر نکرده و روز به ورز بیشتر می‌شود؛ نمونه اخیر این سیاست رفتاری و رویکرد تحقیرآمیز در اظهارات «رابرت اف. کندی جونیور»، وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در «گرند رپیدز» ایالت «میشیگان» قابل مشاهده است.

26 اکتبر 2026 یعنی 2 روز قبل، وزیر بهداشت آمریکا در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان، گفت: «۵۰۰ میلیون عرب در جهان وجود دارد؛ اما آن‌ها در علم دستاوردی ندارند، برنده جایزه نوبل نمی‌شوند، جایزه فیلدز را نمی‌برند، جایزه ولف را کسب نمی‌کنند و ادبیاتی هم تولید نمی‌کنند».

نگاه ابزاری آمریکا به عربستان غیرقابل انکار است اما این نگاه اخیراً از حدود و ثغور جغرافیایی فراتر رفته و نژاد عرب در تیررس مقامات آمریکایی قرار گرفته است؛ آیا واکنش سایر کشورها و اعراب منطقه نیز مانند «محمد بن سلمان» متکی بر توجیه و نادیده گرفتن خواهد بود؟

به نظر می‌رسد که اعراب منطقه قربانی زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی و سیاست‌ حمایتی آمریکا از اسرائیل شده‌‌اند اما در یک نامعادله، و تناقض مشهود، برخی از دولت‌های عربی سنگ ترامپ و نتانیاهو را به سینه می‌زنند.