نشست شورای امنیت سازمان ملل در پی ارجاع پرونده ایران از آژانس با مخالفت روسیه و چین

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی قطعنامه سیاسی و ضدایرانی آمریکا و حامیانش در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به این شورا برگزار شد و نمایندگان روسیه و چین با برگزاری این نشست مخالفت کردند.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به وقت نیویورک (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۵ آبان ماه ۱۴۰۵) به درخواست کشورهای غربی و نیز بحرین تشکیل شد.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۵) قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را برای ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل با ۲۳ رای موافق، ۸ رای ممتنع و ۳ رای مخالف تصویب کرد.

این برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته است که با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، نادیده گرفتن همکاری‌های تهران با آژانس و چشم‌پوشی از پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان، پرونده ایران به دلیل ادعای «نقض تعهداتش در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شده است.

آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با ثبت پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی در دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اصرار بر رویکردهای شکست‌خورده خود، بار دیگر بیطرفی شورای حکام را در برابر فشارهای سیاسی غرب به آزمون گذاشتند.

مخالفت روسیه و چین

و رأی‌گیری برای تشکیل نشست

به گزارش ایرنا، برگزاری این نشست شورای امنیت در پی مخالفت روسیه و چین، به رای گذاشته شد و در این رأی‌گیری رویه‌ای که حق وتو در آن اعمال نمی‌شود، برگزاری این نشست با ۱۱ رای موافق، ۲ رای مخالف (روسیه و چین) و ۲ رای ممتنع تصویب

شد.