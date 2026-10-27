هیچ شناور متخلفی در تنگه هرمز امنیت ندارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: هر شناور متخلفی که به هر دلیلی بخواهد خارج از مسیر تعیین‌شده و ترتیبات ایرانی تردد نماید، امنیت آن به خطر خواهد افتاد و دچار آسیب جدی خواهد شد.

سرلشکر عبداللهی،‌ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: نیروهای دریایی و زمینی سپاه نسبت به سواحل خلیج‌فارس، جزایر و تنگه هرمز تسلط و اشراف کامل دارند و هرگونه تردد در این منطقه تحت مراقبت جدی قرار دارد.

وی افزود: برخلاف ادعاهای تبلیغاتی و رسانه‌ای سران آمریکا مبنی بر باز و آزاد بودن تنگه هرمز، این آبراه راهبردی کاملاً بسته است و با تسلط و نظارت نیروی دریایی قدرتمند سپاه مدیریت

می‌شود.

سرلشکر عبداللهی ادامه داد: نیروهای دریایی و زمینی ارتش ضمن برخورداری از آمادگی و روحیه بالا، نسبت به آب‌های آزاد دریای عمان و سواحل آن اشراف و مراقبت کامل دارند و با زیر نظر داشتن تمام تحرکات دشمن در منطقه، اجازه تردد به شناورهای متخلف را نمی‌دهند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تمام منطقه خلیج‌فارس و جزایر آن، دریای عمان و سواحل آن و شرق و غرب تنگه هرمز با توانمندی بسیار بالا تحت تسلط نیروهای مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی ایران است و ضمن بسته بودن تنگه هرمز، به هیچ شناوری اجازه داده نمی‌شود خارج از ترتیبات ایرانی در این آبراه راهبردی تردد نماید.

سرلشکر عبداللهی افزود: هر شناور متخلفی که به هر دلیلی بخواهد خارج از مسیر تعیین‌شده و ترتیبات ایرانی تردد نماید، امنیت آن به خطر خواهد افتاد و دچار آسیب جدی خواهد شد.

به گزارش تسنیم، وی اضافه کرد: نیروهای مسلح در منطقه خلیج‌فارس، جزایر، تنگه هرمز و سواحل دریای عمان به مراتب آماده‌تر از گذشته و با تجهیزات جدید و پیشرفته‌تر از قبل، پرقدرت و مقتدرانه در منطقه حضور دارند و با هرگونه شرارت و تجاوز دشمن با شدت بیش از گذشته مقابله خواهند نمود.