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کد خبر: ۳۴۰۸۴۶
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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درخواست آیت‌الله شیخ عبدالله الدقاق برای بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران

مدیر حوزه علمیه بحرینی‌ها در ایران طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار بررسی مجدد دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی فتوای تحریم سلاح‌های کشتارجمعی در پرتو تحولات جدید شد.
آیت‌الله شيخ عبدالله الدقاق در نامه‌ای به آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار بررسی مجدد دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی فتوای تحریم سلاح‌های کشتار جمعی در پرتو تحولات جدید شد. در این نامه، با اشاره به تهدیدهای فزاینده علیه ایران و ملت‌های اسلامی، بر بررسی راهکارهای مشروع و مؤثر برای تقویت بازدارندگی تأکید شده است.

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