رئیس رژیم تروریست آمریکا با اذعان به توان موشکی ایران گفت: آنها اکنون موشکی دارند که می‌تواند به اروپا برسد. قرار نبود چنین سلاحی داشته باشند، ما نمی‌دانیم از کجا آورده‌اند!

دونالد ترامپ، رئیس رژیم تروریست آمریکا بامداد سه‌شنبه

(5 آبان ماه) به توان موشکی جمهوری اسلامی ایران اذعان کرد.

وی با بیان اینکه ایرانی‌ها سلاح‌های فوق‌العاده‌ای می‌سازند، اظهار داشت: «آنها افراد بسیار باهوشی هستند، ولی ما آنها را شکست دادیم. ایرانی‌ها اکنون موشکی دارند که می‌تواند به اروپا برسد. قرار نبود چنین سلاحی داشته باشند، ما نمی‌دانیم از کجا آورده‌اند!»

رئیس‌جمهور متجاوز آمریکا ادعا کرد که ایران سلاح اتمی داشت، شهرهای ایالات متحده از جمله سن‌دیه‌گو و لس‌آنجلس را هدف قرار می‌داد. ترامپ درباره یادداشت تفاهم با ایران مدعی شد: «ما یک آتش‌بس کوچک برقرار کردیم که من هرگز آن را خیلی دوست نداشتم. آن را اتلاف وقت می‌دانستم. آتش‌بس فقط اتلاف وقت بود».

به گزارش فارس، وی برای کوچک‌نمایی درباره افزایش قیمت انرژی در آمریکا، ادعا کرد: «من فکر می‌کردم قیمت نفت خیلی خیلی بالاتر خواهد رفت و من کاملاً آماده بودم که این کار را انجام دهم. ما واقعاً چاره دیگری نداشتیم».