رایزنی تلفنی عراقچی با همتایان خود درباره تحولات منطقه

وزیران امور خارجه ایران، اردن و مصر درباره مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو و بر ضرورت رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک تاکید کردند.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایمن الصفدی، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اردن، روز سه‌شنبه (5 آبان ماه) در یک تماس تلفنی، درباره تحولات منطقه تبادل نظر کردند. وزرای امور خارجه دو کشور بر اهمیت بهره‌گیری از دیپلماسی و تداوم رایزنی‌های سیاسی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه تاکید کردند.

همچنین وزیر امور خارجه در راستای رایزنی‌های منطقه‌ای با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود هم گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایرنا، طرفین در این تماس تلفنی ضمن مرور آخرین تحولات منطقه‌ای بر ضرورت رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک جهت حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند.