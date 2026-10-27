* قابل توجه مردم به‌ویژه امت مبعوث شده! آخرین توصیه رهبر شهید در آخرین سخنرانی خود این بود که؛ «اگر تهدیدی وجود دارد‌، دستگاه‌های خنثی‌کننده تهدید هم به فضل خدا وجود دارد. مردم زندگی خودشان را بکنند‌، درسشان را بخوانند‌، محیط کسب‌وکارشان را آرام کنند، تجارتشان را بدون دغدغه انجام دهند باید در کشور محیط سکینه حاکم باشد. خداوند متعال آرامش و سکینه را بر یکایک آحاد مردم نازل می‌کند.»

علیزاده

* جنگ علیه ایران، نشان داد دیگر قدرت و سلطه شیطان بزرگ کار نمی‌کند. نتیجه جنگ علیه ایران صرفاً یک شکست نظامی نبود، بلکه یک افشاگری بود. افشاگری پایان هژمونی و سلطه آمریکا بر غرب آسیا!

دریاباری

* نمی‌توان گفت دشمن حمله نمی‌کند. ولی آنچه در صحنه جهانی بیشتر از حمله دشمن خود را نشان می‌دهد، التماس غیرمستقیم و با واسطه او برای کوتاه آمدن ایران است. جمهوری اسلامی، در صورت وقوع جنگ مجدد به هیچ عنوان دستش خالی نیست و اهرم‌های قدرتمندی برای پشیمان کردن دشمن در اختیار دارد.

آقابابایی

* آمریکا و رژیم صهیونیستی سال قبل ۲ بار به جمهوری اسلامی حمله نظامی کردند تا به خیال خود ایران را ببلعند که با دفاع جانانه ملت ایران و نیروهای مقتدر مسلح روبه‌رو شدند و به غلط کردن افتادند. حالا این لقمه در گلوی آن‌ها گیر کرده است که نه می‌توانند آن را بالا بیاورند و نه می‌توانند هضمش کنند! احتمالاً هر دوی این شیطان‌صفتان را دچار خفگی می‌کند!

میرآقا زاده

* دکتر شهیده مهسا طاهری، متولد 28 آبان 1372 در اراک پژوهشگری بود که سال‌ها تلاش و شب‌بیداری‌های بی‌وقفه، او را به دانشی راهبردی در صنعت موشکی ایران رساند. او از حلقه‌های اصلی طراحی سپر محافظ موشک‌های رادار‌گریز بود. عایقی که شهیده مهسا طاهری ساخت، از نمونه آمریکایی آن هم قوی‌تر و کامل‌تر بود. این بانوی دانشمند سیزدهم اسفند سال 1404 هدف حمله قرار گرفت و به شهادت رسید. یاد و خاطرش ماندگار.

حسنی، متقی، قاری و...

* بسیاری سؤال می‌کنند جنگ کی شروع می‌شود؟ پاسخ این است که اگر دشمن بانک اهدافش در دسترس باشد و توانایی آغاز و ادامه جنگ جدید را داشته باشد، جنگ شروع می‌شود. ولی شواهد نشان می‌دهد هیچ یک از این موارد در دسترس دشمن نیست.

سجودی

* برگزاری رزمایش موشکی سپاه در این روزها و ساعات، جدای از آنکه چه موشک‌های جدیدی آزمایش می‌شوند، این پیام را برای دوست و دشمن دارد که دستِ سپاه روی ماشه است، و سطح آمادگی حتی فراتر از آمادگی‌های قبل از هر جنگی است.

هاتف

* خبرگزاری بلومبرگ، گزارش داد دموکرات‌ها در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، تحقیق درباره پرونده جفری اپستین را در دستور کار قرار می‌دهند. به نوشته بلومبرگ، دموکرات‌ها معتقدند دولت دونالد ترامپ در این پرونده به‌اندازه کافی اقدام نکرده و اسناد مرتبط را منتشر نکرده است.

برزویی

* وقتی ترامپ بزرگ‌ترین ریسک خودش را می‌کند تا ۴۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر راهبردی‌اش را مصرف کند تا در انتخابات نبازد، یعنی گلوی آمریکا و ترامپ در دست ایران قرار گرفته است. در ضمن فروکش کردن ذخایر آمریکایی‌ها به زیر ۲۵۰ میلیون بشکه یعنی مرگ ذخایر آمریکایی.

سیدصالحی

* میزان مصرف ماهانه گازوئیل در ایالات متحده آمریکا ۱۲۰ میلیون تن است. بنابراین دست به دامان روسیه شدن ترامپ برای خرید 300 هزارتن گازوئیل زخم ترامپ را درمان نمی‌کند.

ده‌سرخی

* اروپایی که سال‌ها با ادعای دفاع از حقوق‌بشر، کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کرد و برای آنان قطعنامه صادر می‌کرد، امروز در برابر ضرب و شتم نوجوانان معترض در شهرهای فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی زبانش بسته شده است. چرا بابت این استاندارد دوگانه خجالت نمی‌کشند؟

وکیلیان

* غربی که دموکراسی و حقوق بشر را تنها به‌عنوان ابزاری برای فشار بر رقبا و دشمنان خود به‌کار می‌گیرد امروز در برابر اعتراضات گسترده درون خود، کاملاً بی‌تفاوت شده است. اگر این سطح از تظاهرات اعتراض‌آمیز در هر کشور دیگری رخ می‌داد، اروپا تاکنون ده‌ها قطعنامه و بیانیه صادر کرده بود. این همان معیار دوگانه‌ای است که سال‌ها علیه ملت‌های مستقل به کار گرفته‌اند و امروز خود در دام آن گرفتار شده‌اند.

مدیحی

* اینکه دولت‌های مصر و ترکیه و پاکستان دارند به عربستان برای جنگ علیه یمن کمک می‌کنند ولی در تهاجم اسرائیل به غزه، این کشورها یک قدم برای مردم فلسطین برنداشتند، خیلی دردناک است. وقتی امام خمینی(ره) از اسلام آمریکایی حرف زد منظورش همین بود. اسلام آمریکایی یعنی اسلامی که نماز و روزه و حج و زکاتش کاملاً در پازل غرب و در جهت تامین منافع غرب قرار می‌گیرد.

تلک‌آبادی

* هرچه به انتخابات رژیم صهیونی و آمریکا نزدیک‌تر می‌شویم، اخبار و شایعات تداعی‌کننده حتمی بودن جنگ و حمله قریب‌الوقوع دشمنان آمریکایی صهیونی به کشورمان بیشتر می‌شود. این طبیعی است. اما معنایش حتمی بودن جنگ نیست. بخش بزرگی از این فضا، عملیات روانی است تا جامعه را مضطرب، دوقطبی و ناامید کند.

سودابی

* این که ترامپ در اظهارنظری قابل تامل گفته است در ترور مقامات ایرانی زیاده‌روی شده و می‌توانستیم در سطح اول متوقف شویم و رفتن به سطح دوم احتمالا زیاده‌روی بود، از دو حال خارج نیست، یا از موضع پوتین تأثیر پذیرفته که با این ترورها مخالفت کرده یا نوعی فریبکاری است، که تلاش می‌کند یک نوع اطمینان خاطر به مقامات کنونی تزریق نماید که مثلاً دیگر به دنبال ترور نیست.

ابریشم‌چی

* شاخص بانکی KBW که عملکرد ۲۴ بانک آمریکایی را دنبال می‌کند، با ثبت ۶ هفته افت متوالی، طولانی‌ترین روند نزولی خود در ۱۸ سال گذشته را تجربه کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد جنگ با ایران و بسته‌شدن تنگه هرمز، با تشدید فشارهای تورمی و افزایش نرخ بهره، به افت سنگین سهام بانک‌های بزرگ آمریکا منجر شده است.

خاموشی

* ترامپ با وعده اتمام بحران در بازه ۴ تا ۵ هفته، تهاجم همه‌جانبه‌ای را علیه ایران شروع کرد. اما ناکامی او در خلع سلاح یا تحمیل تسلیم به جمهوری اسلامی ایران، موجب شد تیرش به سمت خود آمریکا کمانه بکند. چنان‌که طبق نظرسنجی‌ها، تنها ۳۶ درصد جامعه آمریکا، عملکرد ترامپ در مدیریت جنگ را تایید می‌کنند و ۵۲ درصد آن را اقدامی فاقد ارزش می‌دانند.

شهران