ترامپ متناقض و امیدواری مداوم مدعیان اصلاحات به مذاکره



مردم ایران همزمان «پلید» و «درخشان» هستند؛ این توصیف متناقض، بخشی از کاراکتر دونالد ترامپ است که از «تلورانس» و حد مجاز خارج شده؛ اما اعتماد به او و مذاکره با وی همچنان جزو گزینه‌هایی موجود در محافل مدعی اصلاحات

است.

17 فروردین 1405، ترامپ در کنفرانس خبری کاخ سفید گفت: «مردم ایران، فوق‌العاده، با هوش و درخشان هستند»؛ 3 ماه بعد از این توصیف طی یک گردش دور از منطق، تمجید از ایرانیان جای خود را به تحقیر داد.

17 تیر 1405 رئیس‌جمهور نامتعادل آمریکا در دیدار با «مارک روته»، دبیرکل ناتو در «آنکارا»، مردم ایران را پست و شرور توصیف کرد.

ادبیات و مواضع ترامپ به عنوان سکاندار سیاست آمریکا همواره در حال گردش و تغییرات غیرمنتظره است؛ این تغییر محدود به گفتار نمانده و در عمل نیز به صورت «پارادوکسیکال» ادامه دارد؛ با این حال اعتماد به ترامپ و مذاکره با او همچنان بخشی از رویکرد طیف مدعی اصلاحات است؛ رویکرد و تجربه‌ای که پیش از این نیز آزمایش شد و نتیجه‌ای جز جنگ

نداشت.