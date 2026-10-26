



دکتر محمد مرندی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگویی تأکید کرد: آمریکایی‌ها تمام خطوط قرمز را رد کرده و به هیچ چیز پایبند نیستند. طبیعتا ایران هم حملاتش را گسترده‌تر و شدیدتر می‌کند. اگر زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف قرار بدهند، ایران هم مقابله‌به‌مثل می‌کند.

وی افزود: ایران آغازگر جنگ نبوده و دنبال تشدید تنش هم نیست اما اگر زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف قرار دهند، از آنجا که این رژیم‌ها بخشی از این جنگ هستند، پاسخ متقابل ایران به اتمام حضور چند کشور ختم شده و عملا کارشان تمام است.

دکتر مرندی خاطرنشان کرد: کشورهای عربی پدافند هوائی قوی و توان لازم را ندارند، توان آنها تحلیل رفت است، نمونه‌اش را در عربستان مقابل یمن می‌بینیم، آمریکا اصلا به این کشورها بها نمی‌دهد و رژیم اسرائیل را در اولویت قرار

داده است.