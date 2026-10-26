پزشکیان به مسکو سفر کرد

رئیس‌جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز GECF به مسکو پایتخت روسیه رفت.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور شامگاه دوشنبه(4 آبان ماه) به منظور شرکت و سخنرانی در هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز GECF به مسکو پایتخت روسیه رفت.

گفتنی است سخنرانی رئیس‌جمهور در این اجلاس روز سه‌شنبه (5 آبان ماه) صورت می‌گیرد؛ همچنین رئیس‌جمهور در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و سران برخی از کشورهای حاضر دیدار و گفت‌وگو

خواهد کرد.

شایان ذکر است، رؤسای جمهور و هیئت‌های عالی رتبه دو کشور در خصوص توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و روند پیشرفت اجرای «توافقنامه جامع راهبری ایران و روسیه» گفت‌وگو و رایزنی خواهند کرد.

طرفین همچنین قرار است تازه‌ترین تحولات دوجانبه و مسائل مهم منطقه و بین‌المللی را به بحث و تبادل نظر بگذارند.

تأکید رئیس‌جمهوربر گسترش روابط

و ارتقای همکاری‌های ایران و برزیل

همچنین پزشکیان روز دوشنبه (4 آبان ماه) در پیامی ضمن تبریک پیروزی «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» در انتخابات ریاست جمهوری برزیل تصریح کرد: امیدوارم در دوره جدید ریاست‌جمهوری روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل بیش از پیش گسترش یابد و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مورد علاقه مشترک، در راستای منافع متقابل دو ملت و تقویت چندجانبه‌گرایی، توسعه و صلح بین‌المللی، ارتقا یابد.

رئیس‌جمهور همچنین در این پیام برای داسیلوا در این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت و برای ملت بزرگ برزیل سربلندی و بهروزی مسألت

کرد.