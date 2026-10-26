رئیس‌جمهور با تأکید بر ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود علیه ایران اظهار داشت: این تصور که می‌توان ملت ایران را به تسلیم وادار کرد، نادرست و باطل است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز دوشنبه (4 آبان ماه)، در نشستی با حضور خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این دیدارها و گفت‌وگوها میان کشورهای اسلامی، با اشاره به اشتراکات بنیادین جهان اسلام اظهار داشت: باور و اعتقاد ما این است که کشورهای اسلامی باید بر پایه آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام (ص)، اصل برادری و وحدت را سرلوحه روابط خود قرار دهند.

رئیس‌جمهور با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت همبستگی میان کشورهای اسلامی افزود: دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود بر ضرورت وحدت و انسجام جهان اسلام تأکید داشته است. با این حال، منطقه ما طی سال‌های گذشته شاهد اقدامات خشونت‌آمیز و جنایات گسترده رژیم صهیونیستی بوده است؛ رژیمی که با اتکا به تروریسم دولتی و برخورداری از حمایت آمریکا، مرتکب جنایات متعدد در منطقه می‌شود و در عین حال، دیگران را به تروریسم متهم می‌کند.

پزشکیان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه، خاطرنشان کرد: دامنه این تجاوزات به جمهوری اسلامی ایران نیز گسترش یافت و در جریان حملات صورت ‌گرفته، رهبر، فرماندهان، دانشمندان و حتی دانش‌آموزان کشورمان به شهادت رسیدند. این اقدامات هیچ توجیه حقوقی، انسانی و عقلانی ندارد و ضرورت اتخاذ رویکردی مشترک از سوی کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوز و ناامنی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود علیه ایران اظهار داشت: تصور آنان این بود که می‌توانند با اعمال فشار و تجاوز، جمهوری اسلامی ایران را با فروپاشی مواجه کنند، اما نتیجه این اقدامات، تقویت وحدت و انسجام داخلی و افزایش همبستگی ملت ایران بود. مردم کشورمان، با وجود خسارات و مشکلات تحمیل‌شده، با قدرت و استواری از سرزمین خود دفاع کردند. این تصور که می‌توان ملت ایران را به تسلیم وادار کرد، تصوری نادرست و باطل است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کند و با اتکا به همین اصول، قاطعانه از حقوق و منافع مشروع ملت ایران دفاع خواهد کرد.

پزشکیان در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی مؤثر کشورهای بزرگ اسلامی در تقویت ثبات منطقه‌ای گفت: امیدوارم حضور نمایندگان کشورهای مهم و تأثیرگذار اسلامی در این نشست، زمینه‌ساز تحکیم هرچه بیشتر وحدت و انسجام منطقه‌ای شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حرکت جمعی کشورهای منطقه به سوی پیشرفت و رفاه خاطرنشان کرد: هدف ما این است که همه ملت‌های منطقه در فضائی سرشار از صلح، امنیت، رفاه و فرصت‌های برابر، مسیر رشد و تعالی را طی کنند. منطقه ما از منابع طبیعی غنی، ظرفیت‌های اقتصادی گسترده و نیروی انسانی توانمند برخوردار است و کافی است این ظرفیت‌ها را به یکدیگر پیوند دهیم تا بتوانیم منطقه را به الگویی موفق برای جهان در زمینه تحقق انسانیت، عدالت، حق‌مداری و انصاف تبدیل کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان گفتار و عمل در مناسبات منطقه‌ای افزود: نباید سخنی بگوییم که به آن باور نداریم یا در مقام عمل به آن پایبند نباشیم. لازم است دست در دست یکدیگر، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی منطقه را فراهم کنیم؛ مسیرهای ارتباطی را توسعه دهیم، رفت‌وآمدها را تسهیل کنیم، مرزها را به فرصت‌هایی برای همکاری تبدیل سازیم و دانشگاه‌ها، مراکز علمی، تجار و بازرگانان کشورهای اسلامی را به یکدیگر پیوند دهیم.

پزشکیان با تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تفاهمات سازنده میان کشورهای اسلامی گفت: هر تفاهمی که در این نشست‌ها و دیدارها به تقویت وحدت، انسجام و همکاری‌های منطقه‌ای منجر شود، از حمایت جدی و همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران برخوردار خواهد بود. باید بر نقاط مشترک و زمینه‌های همکاری تمرکز کنیم و اجازه ندهیم اختلاف‌نظرها مانعی در مسیر تحقق منافع مشترک ملت‌های منطقه ‌ایجاد کند.

رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به ضرورت هوشیاری کشورهای اسلامی در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانه و تفرقه‌افکنانه، اظهار داشت: یکی از اهدافی که در سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود، تضعیف کشورهای منطقه، ایجاد شکاف میان ملت‌های مسلمان و تضعیف تدریجی کشورهای بزرگ اسلامی است. ما باید با تقویت همکاری‌های متقابل و حمایت از یکدیگر، مانع تحقق چنین اهدافی شویم و اجازه ندهیم کشورهای منطقه به‌صورت جداگانه در معرض فشار و تهدید قرار گیرند.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای ایجاد فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی در کشورهای منطقه افزود: کشورهای اسلامی باید از طریق تعامل سازنده، همکاری اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل، در جهت رفع نیازهای یکدیگر گام بردارند. این تصور که می‌توان از طریق فشار و تحریم، ملت‌ها را به تسلیم وادار کرد، تصوری باطل است. هر اندازه همکاری میان کشورهای منطقه عمیق‌تر و گسترده‌تر شود، توان آنها برای مدیریت مشکلات و مقابله با فشارهای خارجی نیز افزایش خواهد یافت.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران و حمایت مردم و رهبری کشور تأکید کرد: ایران با اتکا به تلاش‌های داخلی، حمایت و پشتیبانی ملت و هدایت‌های مقام معظم رهبری، مسیر عبور از مشکلات را با موفقیت طی خواهد کرد. بدون تردید، کشورهای اسلامی باید با درک پیوستگی امنیت و منافع خود، در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ چراکه تضعیف هر یک از کشورهای بزرگ منطقه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشارها و تهدیدها علیه دیگر کشورهای اسلامی نیز شود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و به‌عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، خواهان ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود در چارچوب حقوق و تعهدات بین‌المللی است. ایران بر این اساس، حق بهره‌مندی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را برای خود محفوظ می‌داند و انتظار دارد این حقوق در چارچوب مقررات بین‌المللی مورد احترام قرار گیرد.

پزشکیان تأکید کرد: کشورهای اسلامی باید با تقویت تعاملات و هماهنگی‌های خود، اجازه ندهند چنین رویکردهایی به رویه‌ای برای برخورد با ملت‌های منطقه تبدیل شود. صیانت از حقوق ملت‌ها، احترام به حاکمیت کشورها، مقابله با تجاوز و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، مستلزم اراده‌ای مشترک و اقداماتی هماهنگ از سوی کشورهای اسلامی است.

رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی و اقدام مشترک کشورهای اسلامی برای مقابله با تهدیدها و تحقق اهداف مشترک اظهار داشت: اگر در کنار یکدیگر باشیم، دشمنان نخواهند توانست به اهداف شوم خود دست یابند.

وی با تأکید بر اینکه نیت جمهوری اسلامی ایران از توسعه تعاملات با کشورهای اسلامی، تقویت برادری، همبستگی و عزت امت اسلامی است، تصریح کرد: هدف ما تحکیم روابط برادرانه با کشورهای اسلامی، تأمین عزت و سربلندی مسلمانان منطقه و پایان دادن به وحشی‌گری‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مظلوم و مسلمان است. امیدواریم با تکیه بر اراده مشترک، همبستگی و همکاری کشورهای اسلامی، زمینه توقف این جنایات و برقراری صلح، امنیت و عدالت در منطقه فراهم شود.

نشست چهارجانبه

به میزبانی سرلشکر رضایی

همچنین سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز پیش از آن، میزبان نمایندگان سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان بود.

امنیت منطقه‌ای، پیامدهای تجاوز نظامی، ادامه تجاوزگری‌ها و کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان از جمله محور گفت‌وگوها در این نشست بود.

ایران درباره برنامه هسته‌ای گفت‌وگو نخواهد کرد

در همین رابطه یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت: مذاکرات تهران با ترکیه،‌ عربستان و پاکستان به مسئله هسته‌ای ایران نمی‌پردازد.

بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه؛

گفت‌و‌گوها ادامه می‌یابد

گفتنی است، بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای منتشر شد؛ در این بیانیه آمده است: اولین نشست ۴ کشور منطقه‌ای روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ برابر

با ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ در تهران برگزار شد.

این بیانیه می‌افزاید: سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران میزبان این جلسه بود. همچنین در این بیانیه آمده است: شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی، جناب آقای عاصم منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان و جناب آقای ابراهیم کالین رئیس سرویس اطلاعات ترکیه در این جلسه شرکت کردند. به گزارش ایرنا، این بیانیه در پایان تاکید می‌کند: شرکت‌کنندگان توافق کردند که گفت‌وگوها به منظور تقویت همکاری فی مابین چهار کشور منطقه‌ای از جمله در زمینه صلح و امنیت در منطقه را ادامه دهند.