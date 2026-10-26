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کد خبر: ۳۴۰۸۳۰
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶
سرویس کیهان » اخبار
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بد شانسی!(گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: دیروز در انتخابات برزیل، «‌لولا داسیلوا‌» برای چهارمین‌بار به پیروزی رسید و رئیس‌جمهور برزیل شد.
گفت: حیوونکی ترامپ را بگو که از غصه دق می‌کنه! چون داسیلوا از طرفداران پر و پا قرص ایران و فلسطین و از مخالفان رژیم صهیونیستی است.
گفتم: برخی از رسانه‌های آمریکایی نظیر نیویورک تایمز و سی.‌ان.‌ان‌ شکست رقیب لولا داسیلوا را  ادامه شکست ترامپ در جنگ علیه ایران می‌دانند و معتقدند شکست بعدی نیز شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات پیش‌روی است و ترامپ را بدشانس‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا می‌دانند!
گفت: ترامپ برای دفاع از رقیب او کلی هزینه کرده و خودش را به 
در و دیوار کوبیده بود و او را دوست همسو و نزدیک به خود معرفی کرده بود!
گفتم: در خیابانی تصادف شده بود و می‌گفتند یک مجروح بد‌حال داشته است. یارو برای اینکه صحنه را از نزدیک تما‌شا کند، بر سر جمعیت داد زد و گفت بروید کنار! من برادرش هستم. وقتی جمعیت کنار رفت و یارو سر صحنه رسید، دید مجروح یک شغال زرد است که از باغ وحش فرار کرده بود!

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