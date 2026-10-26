غلبه خودروسازان چین بر رقبای اروپایی

تحویل خودروهای ولوو در چین در سه‌ماهه سوم بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت؛ زیرا برندهای داخلی بر بازار خودروهای برقی این کشور تسلط یافته‌اند و بحران هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان نیز تقاضا را تحت فشار قرار داده است.

ارزش فعلی ولوو - که تحت مالکیت شرکت چینی «جیلی» قرار دارد - به ۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون کرون (معادل دو میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار) رسیده که نسبت به زمان عرضه سهام این شرکت در بورس، پنج سال پیش، حدود ۸۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. ¡«هاکان ساموئلسون»؛ مدیرعامل ولوو در جریان گفت‌وگو با تحلیلگران گفت: «دیگر هیچ شرکتی با الگوی قدیمی - یعنی تولید خودروهای جهانی در اروپا و فروش آن‌ها با قیمت‌های بالا در چین - موفق نخواهد شد. آن دوران به پایان رسیده است.»

این تعدیل نیرو که حدود شش درصد از کارکنان ولوو را شامل می‌شود؛ بخشی از برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها به میزان پنج میلیارد کرون دیگر است. این دور جدید از کاهش مشاغل - که عمدتاً شامل سوئد می‌شود - علاوه بر حذف سه هزار موقعیت شغلی است که ولوو سال گذشته اعلام کرده بود انجام خواهد داد.

بیش از ۱۰۰ برند خودرویی داخلی برای جذب مشتریان در چین رقابت می‌کنند. این رقابت شدید، خودروسازان را به کاهش زمان توسعه مدل‌های جدید و پایین آوردن قیمت‌ها وادار کرده است. در مقابل، خودروسازان غربی مانند فولکس‌واگن در واکنش به این تحولات کند عمل کرده‌اند و در برخی امکانات مورد علاقه رانندگان چینی، از جمله نمایشگرهای سرگرمی و سیستم‌های پیشرفته تشخیص صدا، از رقبای داخلی عقب مانده‌اند.

رقابت دشوار با چین در اروپا

برندهای چینی با عرضه خودروهای برقی ارزان‌تر، امکانات دیجیتال پیشرفته و مدل‌هایی متناسب با سلیقه مشتریان محلی، خریداران بیشتری جذب می‌کنند. در مقابل، خودروسازان غربی اغلب به مدل‌های جهانی با قیمت بالاتر و چرخه‌های توسعه طولانی‌تر متکی بوده‌اند و همین موضوع، رقابت با شرکت‌های چینی را برای آن‌ها دشوار کرده است.

مشکلات ولوو روز جمعه آشکارتر شد؛ زیرا این شرکت از ثبت زیانی خبر داد که به‌مراتب بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود. ولوو علاوه بر مشکلات بازار چین، هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های تجاری آمریکا و حذف یارانه‌های خودروهای برقی در این کشور را نیز از عوامل فشار بر عملکرد مالی خود عنوان کرد. ولوو برای بازگشت به مسیر رشد، قصد دارد تا پایان دهه جاری میلادی، هفت خودروی جدید برای بازارهای غربی و شش مدل متناسب با نیازهای منطقه‌ای چین عرضه کند.

این شرکت در اروپا توانسته است فروشش را افزایش دهد؛ هرچند رقابت با برندهای چینی در این بازار نیز رو به تشدید است. تلاش اتحادیه اروپا برای محدود کردن واردات خودروهای هیبریدی از چین ممکن است تنها فرصتی موقت برای خودروسازان اروپایی فراهم کند، زیرا شرکت‌هایی مانند بی‌وای‌دی در حال ایجاد مراکز تولیدی در این منطقه هستند.

ایسنا