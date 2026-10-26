برپایی اولین روضه خانگی، نه خانه بزرگ می‌خواهد و نه پذیرایی پرهزینه؛ فقط دلی مشتاق و نیتی خالص می‌خواهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دل‌تان پر می‌کشد که امسال نام و یاد حضرت زهرا(س) را به خانه‌تان بیاورید و بانی یک روضه خانگی باشید؛ اما تا می‌آیید تصمیم بگیرید، ماشین‌حسابِ ذهنتان روشن می‌شود: «با این قیمت‌ها برای میوه و پذیرایی چه کنم؟»، «خانه‌ام فقط ۶۰ متر است، مردم کجا بنشینند؟»، «من که در این شهر غریبم و کسی را نمی‌شناسم، با دو سه نفر مهمان که نمی‌شود روضه گرفت!»

اگر این مکالمات درونی، تا امروز مانع برپایی اولین روضه خانگی شما شده است، وقت آن رسیده که این موانع ذهنی را کنار بگذارید. در فرهنگ اهل‌بیت (ع)، کمیت‌ها هیچ‌گاه جای کیفیت و نیت را نمی‌گیرند. این گزارش مهارتی، یک راهنمای کاملاً واقع‌بینانه برای شمایی است که می‌خواهید امسال طلسم را بشکنید و اولین هیئت خانگی‌تان را برپا کنید.

معجزه جمع‌های کوچک!

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات برای اولین روضه، مقایسه آن با هیئت‌های بزرگ یا روضه‌های شلوغ قدیمی است. اتفاقاً برای شروع، یک جمع کوچکِ ۵ تا ۱۰ نفره، ایده‌آل‌ترین حالت ممکن است.

مادر، خواهر، صمیمی‌ترین دوستتان یا دو نفر از همسایه‌های هم‌طبقه را دعوت کنید. همین! قرار نیست کارت دعوت پخش کنید یا نگران نیامدن آدم‌ها باشید. روضه‌های کوچک، صمیمیتی دارند که در هیچ مجلس بزرگی پیدا نمی‌شود. فراموش نکنید که حدیث کسا فقط با حضور ۵ نفر در یک خانه کوچک شکل گرفت. پس غصه تعداد مهمان را نخورید.

خانه‌های نقلی؛ حسینیه‌های دلی

«مبل‌ها را چه کنم؟»، «پذیرایی‌ام جا ندارد!»؛ این‌ها بهانه‌های آپارتمان‌نشینیِ امروز است.

برای یک ساعت روضه، نیازی به سالن بزرگ نیست. اگر جا کم است، مبل‌ها را به دیوار بچسبانید یا برای همان یک ساعت، میز جلو مبلی را جمع کنید و به اتاق دیگری ببرید. چند پشتی ساده بچینید و فضا را برای نشستن روی زمین که اتفاقاً حال‌وهوای روضه‌های سنتی را زنده می‌کند، آماده کنید. فضای کوچک، صدا را بهتر می‌پیچاند و گرمای معنوی جلسه را بالا می‌برد. اصلاً زیبایی روضه خانگی به همین بی‌تکلف بودن و شانه‌به‌شانه نشستنِ آدم‌هاست.

عزادارِ مادر، برای پذیرایی نمی‌آید

ترس از هزینه‌های پذیرایی یکی دیگر از دغدغه‌هاست. با خودتان روراست باشید؛ کسی که در ایام فاطمیه برای شنیدن نام اهل‌بیت (ع) به خانه شما می‌آید، طمعِ خوردنِ میوه‌های مختلف یا شیرینی‌های خوش‌رنگ را ندارد. عزادار واقعی، به‌دنبال همان یک استکان چای روضه است.پذیرایی را به ساده‌ترین شکل ممکن برگزار کنید. یک سینی چای تازه‌دم، یک ظرف خرمای ساده یا نهایتاً چند عدد بیسکویت یا کیک یزدی. همین و بس! اگر خودتان این سادگی را در اولین روضه بنا بگذارید، نه‌تنها بار مالی از دوش‌تان برداشته می‌شود، بلکه به مهمان‌هایتان هم این جرئت را می‌دهید که آن‌ها هم بدون ترس از هزینه‌ها، در خانه‌هایشان روضه بگیرند. شما با این کار، یک سنت‌شکنیِ زیبا و ضدتجمل انجام داده‌اید.

منبر خانگی؛ از حضور پربرکت مبلغان

تا راه‌حل‌های آسان

خیلی‌ها فکر می‌کنند چون شماره یک روحانی را ندارند، دسترسی به سخنران غیرممکن است؛ در حالی که این فقط یک بهانه است! ارتباط با حوزه علمیه و دعوت از یک طلبه یا مبلغ دینی برای بیان معارف و فضائل اهل‌بیت (ع)، یک اصل اصیل و اولویت جدی در روضه‌های خانگی است. مجلس اهل‌بیت (ع) با نفس گرم یک روحانی، برکت مضاعفی پیدا می‌کند.

نگران نداشتن شماره هم نباشید؛ با کمی پیگیری از طریق دوستان، آشنایان، مسجد محله یا فعالان فرهنگی محله، به‌سادگی می‌توانید به یک مبلغ دسترسی پیدا کنید. امروزه کلی گروه‌های طلبگی و نهادهای مردمی فعال هستند که کارشان هماهنگی و اعزام مبلغان برای روضه‌های خانگی است و دسترسی به آن‌ها مثل آب خوردن آسان شده است.

پس اول و آخر تلاش‌مان را می‌کنیم که منبر خانه به کلام یک سخنران مزین شود؛ اما اگر پس از تمام این پیگیری‌ها، امکان حضور مبلغ فراهم نشد، آن‌وقت به‌عنوان گزینه اضطراری و جایگزین، سراغ پخش صوت‌های سخنرانی کوتاه و پرمحتوا می‌رویم.

اولین روضه خانگی، مثل برداشتن اولین قدم است؛ شاید کمی دلهره داشته باشد، اما وقتی صدای «السلام علیک یا فاطمه ‌الزهرا (س)» در دیوارهای خانه‌تان پیچید و اولین قطره اشک چکید، متوجه می‌شوید که تمام آن نگرانی‌ها بی‌مورد بوده است. بسم‌الله بگویید، کتری را روی گاز بگذارید و مطمئن باشید بقیه کارها را خودِ صاحبِ عزا، ردیف می‌کند.