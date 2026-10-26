علی جوان‌بخت‌لاله

حقوق در نگاه نخست، شاید مجموعه‌ای از مواد خشک قانونی، آیین‌نامه‌های پیچیده و آرای دادگاه‌ها به نظر برسد؛ اما در لایه‌های عمیق‌تر، حقوق دانشی است زنده که درباره منشأ، هدف و کارکرد قواعد اجتماعی بحث می‌کند. هر قانونی که امروز در جامعه اجرا می‌شود، ریشه در یک «تفکر» یا «مکتب» دارد. در واقع، هرگاه قاضی در تفسیر یک ماده قانونی دچار تردید می‌شود یا قانون‌گذاری در حال تدوین یک قاعده جدید است، ناخودآگاه در حال انتخاب میان مکاتب مختلف حقوقی است. شناخت این مکاتب، نه یک تمرین دانشگاهی، بلکه ابزاری حیاتی برای فهم این پرسش است که «حق» از کجا سرچشمه می‌گیرد و آیا هر قانون تصویب‌شده‌ای لزوماً عادلانه است؟

در طول تاریخ، تقابل میان دو دیدگاه بنیادین، جریان اصلی فلسفه حقوق را شکل داده است: «حقوق طبیعی» و «اثبات‌گرایی». پیروان مکتب حقوق طبیعی بر این باورند که پاره‌ای از اصول بنیادین، پیش از هر قانون موضوعه‌ای، بر اساس عقل، وجدان و کرامت انسانی وجود دارند. از دیدگاه آن‌ها، قانون تنها زمانی مشروع است که با عدالت سازگار باشد. در مقابل، مکتب اثبات‌گرایی یا تحققی، اعتبار قانون را در «منشأ رسمی» و «شیوه تصویب» آن می‌بیند. برای یک اثبات‌گرا، تفکیک میان حقوق و اخلاق ضروری است و ثبات جامعه در گرو اجرای دقیق متنی است که توسط مرجع صلاحیت‌دار تصویب شده، فارغ از اینکه آن متن از نظر اخلاقی مورد نقد باشد یا خیر.

اما حقوق تنها در تقابل عدالت و متن قانون نیست؛ بلکه با «زمان» و «جامعه» نیز پیوند دارد. مکتب تاریخی، حقوق را نه برآمده از عقل محض و نه صرفاً اراده قانون‌گذار، بلکه «روح ملت» می‌داند. از نظر این مکتب، قواعد حقوقی مانند زبان، به‌تدریج در بطن فرهنگ و سنت‌ها شکل می‌گیرند و تحمیل قوانین بیگانه به یک جامعه، محکوم به شکست است. در ادامه این مسیر، مکاتب جامعه‌شناختی و واقع‌گرایی ظهور کردند تا نگاه را از «متن قانون» به «کارکرد قانون» تغییر دهند. واقع‌گرایان حقوقی معتقدند حقوق واقعی، آن چیزی نیست که در کتاب‌ها نوشته شده، بلکه آن چیزی است که در عمل توسط قاضی در دادگاه حکم می‌شود. آن‌ها بر این باورند که عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و حتی شخصی قاضی، در شکل‌گیری عدالت عملی نقش دارند.

در کنار این دیدگاه‌ها، رویکردهای انتقادی مانند مارکسیسم و فمینیسم، لایه دیگری از تحلیل را اضافه کردند. آن‌ها حقوق را نه ابزاری برای عدالت، بلکه بازتابی از تضادهای قدرت و اقتصاد می‌بینند و معتقدند قوانین غالباً به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که منافع طبقات مسلط یا ساختارهای سنتی را تثبیت کنند.

حال پرسش اساسی این است که این تکثر نظری در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد؟

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی پویا و چندبعدی است که می‌توان آثار اکثر این مکاتب را در آن مشاهده کرد. ما در یک نظام هستیم که در عین تکیه بر «اثبات‌گرایی» (از طریق قانون اساسی و قوانین موضوعه برای حفظ نظم اجتماعی)، ریشه در «حقوق طبیعی و الهی» دارد. مفاهیمی چون «عدالت» و «کرامت انسانی» که در صدر قانون اساسی قرار دارند، در واقع همان بازتاب حقوق طبیعی در قالب شرعی و قانونی هستند.علاوه ‌بر این، حضور «عرف» به‌عنوان یکی از منابع استنباط در حقوق مدنی ایران، گواهی بر پذیرش مبانی مکتب تاریخی است. همچنین، مفهوم کلیدی «مصلحت» که در ساختار حکومتی و قضایی ما جاری است، پیوندی ناگسستنی با رویکردهای جامعه‌شناختی دارد؛ چرا که اجازه می‌دهد قانون با توجه به نیازهای زمانه و واقعیت‌های اجتماعی تغییر یابد تا از خشکی و جمود در برابر نیازهای مردم رها شود.

اما باید به این نکته اشاره کرد که تضاد میان این مکاتب، لزوماً به معنای نفی یکدیگر نیست. قانون زمانی به هدف اصلی خود، یعنی برقراری نظم عادلانه و حمایت از حقوق مردم، نزدیک می‌شود که توازنی میان سه رکن برقرار کند: «اعتبار شکلی» (تصویب قانونی)، «مشروعیت محتوایی» (سازگاری با عدالت و کرامت انسانی) و «قابلیت اجرای عملی» (پذیرش اجتماعی و واقع‌گرایی).

در دنیای امروز که با پیچیدگی‌های اجتماعی و تکنولوژیک بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستیم، شناخت مکاتب حقوقی برای قاضی، وکیل و قانون‌گذار، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. قاضی باید بداند کجا باید بر متن قانون پافشاری کند (اثبات‌گرایی) و کجا باید برای جلوگیری از ظلم، به عدالت و انصاف روی آورد (حقوق طبیعی). وکیل باید بتواند استدلال‌های خود را بر اساس نیازهای جامعه و عرف (جامعه‌شناسی حقوق) استوار کند تا بتواند دفاعی مؤثر داشته باشد.

حتی برای شهروند عادی نیز، این شناخت یک ابزار دفاعی است. شهروندی که بداند قانون چگونه شکل می‌گیرد و تفسیری از قانون که با کرامت انسانی در تضاد است، لزوماً مشروع نیست، در برابر تضییع حقوق خود آگاهانه‌تر عمل خواهد کرد.

در نهایت، حقوق را نباید به‌مثابه یک مجموعه ایستا از دستورات دید؛ بلکه باید آن را جریانی پویا دانست که در تلاطم میان «ثبات» و «عدالت» حرکت می‌کند.

هدف غایی ما در نظام حقوقی، رسیدن به نقطه‌ای است که در آن، قانون نه به‌عنوان ابزاری برای کنترل، بلکه به‌عنوان پلی برای رسیدن به عدالت تجربه شود.

عدالت زمانی محقق می‌شود که معیار پاسخ‌گویی برای همه یکسان باشد و قانون، در عین حفظ نظم، خادم کرامت انسانی باشد.