حضور فناوران از ۳۱ استان کشور در جشنواره ملی شیخ بهایی

اصفهان- خبرنگار کیهان:

بیش از هزار طرح در بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در اصفهان معرفی شد که ۴۰۱ طرح از میان آنها وارد فرآیند ارزیابی شده است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همچنین از حضور طرح‌های فناورانه از هر ۳۱ استان کشور در بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی خبر داد و گفت: این جشنواره از قدیمی‌ترین رویداد‌های حوزه فناوری کشور است و نام‌گذاری این جشنواره به نام شیخ بهایی به‌دلیل جایگاه این دانشمند بزرگ در تبدیل دانش به فناوری و استفاده از آن برای حل مسائل جامعه است.

احسان یزدیان با اشاره به نقش شیخ بهایی در ساماندهی مسائل اجتماعی و حقوقی زمان خود افزود: یکی از نمونه‌های شناخته‌شده اقدامات او، محاسبات دقیق برای تقسیم آب زاینده‌رود است که به تدوین طوماری انجامید و سال‌ها مبنای تقسیم آب این رودخانه بود. این طومار همچنان در مواردی مورد استناد قرار می‌گیرد.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: امروز نیز بحران آب یکی از چالش‌های جدی مناطق مرکزی ایران و بخش‌های دیگری از کشور است و بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه و فناورانه‌ای که دانشمندان گذشته برای حل مسائل به کار می‌گرفتند، می‌تواند در مواجهه با این چالش‌ها راهگشا باشد.

یزدیان با اشاره به اهمیت تبادل تجربه میان فعالان زیست‌بوم فناوری اظهار کرد: گردهمایی مدیران و فعالان مراکز رشد می‌تواند زمینه انتقال تجربه، ایجاد تحول در فعالیت پارک‌های علم و فناوری و شکل‌گیری سیاست‌گذاری‌های جدید در این حوزه را فراهم کند.

وی همچنین از برگزاری رویدادی با عنوان آینده فناوری خبر داد و گفت: در این برنامه، فناوران موفق کشور تجربه‌های خود را به‌ویژه در زمینه امیدآفرینی و انتقال تجربه به نسل جدید فعالان حوزه فناوری ارائه می‌کنند. در کنار معرفی موفقیت‌ها و رویش‌های زیست‌بوم فناوری، باید به تجربه شکست‌ها و ریزش‌ها نیز توجه کرد؛ زیرا بررسی این تجربه‌ها می‌تواند برای نسل جدید فناوران آموزنده باشد.

یزدیان با اشاره به برنامه‌های سرمایه‌گذاری در جشنواره بیستم افزود: دو مجموعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مرتبط با بانک پاسارگاد و گروه‌های وابسته نیز در رویداد‌های سرمایه‌گذاری جشنواره مشارکت دارند. طرح‌های متعددی به این رویداد‌ها ارائه شده است و انتظار می‌رود علاوه‌بر معرفی برخی سرمایه‌گذاری‌های پیشین، طرح‌های جدیدی نیز وارد فرآیند تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شوند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه جشنواره گفت: حدود ۳۰ شرکت راه‌یافته به مرحله نهایی به همراه شرکت‌های حاضر در بخش‌های دیگر جوایز، در مجموع نزدیک به ۵۰ شرکت را تشکیل می‌دهند که در نمایشگاه بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی حضور خواهند داشت. برگزیدگان نهایی جشنواره سال ۱۴۰۵ نیز در آیین پایانی معرفی می‌شوند.