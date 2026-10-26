همدان- خبرنگار کیهان:

معاون جدید سیاسی، امنیتی استاندار همدان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با مردم و رسیدگی به مطالبات آنان گفت: تعامل سازنده با احزاب و تشکل‌های قانونی، ساماندهی امور انتخابات و تقسیمات کشوری و رصد میدانی خواسته‌های مردم از اولویت‌های این معاونت خواهد بود.

مجید درویشی در آیین تودیع و معارفه معاون سیاسی، امنیتی استانداری همدان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: با تعامل نزدیک و مستمر با دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و انتظامی و مجموعه‌های اجرایی، برای حفظ آرامش عمومی، پیشگیری بموقع از بحران‌ها و تقویت امنیت پایدار در سراسر استان تلاش خواهیم کرد. وی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات افزود: پایبندی کامل به قانون، صیانت از حقوق قانونی مردم، شفافیت در فرآیندها و فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده و حداکثری مردم، اصول محوری ما در این حوزه خواهد بود.

معاون جدید سیاسی، امنیتی استاندار همدان، تعامل و کار تیمی را از الزامات موفقیت در این مسئولیت دانست و گفت: هماهنگی مستمر با فرمانداران، اعضای شورای تأمین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌ها دارد و تلاش می‌کنیم تصمیم‌گیری‌ها بر پایه بررسی‌های کارشناسی، قانون‌مداری و مردم‌محوری انجام شود.

درویشی تقویت سرمایه اجتماعی و سیاسی، افزایش اعتماد عمومی و تلاش برای بهبود رفاه مردم را از دیگر اولویت‌های این معاونت برشمرد و بر ضرورت توجه به مطالبات جامعه و پیگیری میدانی مسائل مردم تأکید کرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در پاسداری از اقتدار کشور، از حضور گسترده مردم همدان در اجتماعات شبانه طی ۲۳۷ شب گذشته تقدیر کرد و گفت: این حضور جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و نقش‌آفرینی مستقیم مردم در تقویت امنیت پایدار دانست.