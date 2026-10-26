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کد خبر: ۳۴۰۸۱۳
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶
سرویس کیهان » اخبار
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مدیر کل فرهنگ فارس:

در روزهای سوگواری حضرت زهرا(س) بازگشت به ریشه‌های معنوی و پیوند میان هنر و باور، ضروري است

شيراز- خبرنگار كيهان: 
مهدی رنجبر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ضمن اعلام برنامه‌های فرهنگی هنری ایام ارزشمند فاطمیه و با بیان اینکه، در روزهای سوگواری حضرت زهرا(س)، بازگشت به ریشه‌های معنوی و پیوند میان هنر و باور، بیش از هر زمان دیگری ضرورت می‌یابد؛ گفت: این‌گونه فعالیت‌ها نباید صرفاً در قالب تشریفات سنتی یا مراسم‌ ساده تعریف شوند؛ بلکه هنر توانایی آن را دارد تا به‌عنوان «رسانه‌ معنوی» برای تبیین ارزش‌های انسانی و اسلامی در پیشگاه مخاطب عمل کند.
رنجبر افزود: مدیریت فرهنگی در این ایام، وظیفه‌ای دوچندان دارد. هنر، از موسیقیِ سوگ‌گونه و تئاترِ روایت‌گر گرفته تا هنرهای تجسمی و ادبیاتِ مذهبی، می‌تواند پلی میان احساس مخاطب و مفاهیم عمیق اعتقادی ایجاد کند. رویکردی هنرمندانه به موضوعات فاطمی، می‌تواند از کلیشه‌های تکراری فاصله گرفته و با استفاده از زبانِ روزِ هنر، پیام‌های اخلاقی و تربیتی این ایام را به شکلی اثرگذار و ماندگار در ذهن‌ها حک کند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان گفت: تخصیص ظرفیت‌های فرهنگی به برنامه‌های هنری در ایام فاطمیه، نه تنها یک ضرورت برای حفظ هویت فرهنگی است، بلکه راهکاری هوشمندانه برای ارتقای سطح کیفیِ سوگواری و تبدیل آن به یک تجربه‌ زیسته و عمیق برای نسل‌های جدید است. هنر، راهی است که می‌تواند روحِ معنویت را در قالب‌های مدرن و ملموس، به مخاطب امروز منتقل کند.
رنجبر در همین راستا به برخی برنامه های فرهنگی و هنری استان از جمله، نمایش تا ابد با تو با کارگردانی مهدی نعمت الهی که به روایگری زندگی و مظلومیت و مقام والای حضرت فاطمه‌زهرا(س) می‌پردازد و در قالب یک اثر هنری شهادت این بانوی عظیم‌الشأن را به تصویر می‌کشد، نمایش بهشتیان به کارگردانی آرمان بیژنی‌نسب، معرفی کتاب، نمایشگاه های نقاشی، بداهه‌نویسی هنرمندان خوشنویس، عکس و برنامه‌های سوگواری اشاره داشت و بیان کرد: تعدادی از دیگر فعالیت‌ها نیز در حال برنامه‌ریزی و تدوین است.
وی به تعدادی از برنامه های فرهنگی هنری شهرهای استان نیز اشاره داشت و گفت: شهرستان زرین‌دشت در ایام فاطمیه؛ روضه های خانگی، مداحی، محفل قرآنی دارد که این برنامه‌ها با همکاری دفتر امام جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی انجام می‌شود و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فسا نیز با برپایی موکب هنرمندان در میدان آیینی مصلی هم‌زمان با تجمعات ایام فاطمیه، اجرای نقاشی کودکان، بداهه‌نویسی، خوشنویسی و برگزاری شب شعر در دهه دوم فاطمیه به استقبال این ایام معنوی خواهد رفت.
این مقام فرهنگی استان در ادامه، بیان داشت: شهرستان اقلید هم در ایام فاطمیه با همکاری اداره اوقاف و آستان مقدس امام‌زاده جعفر روستای خنجشت نمایشگاه یاس نبوی برگزار می‌شود که شامل ماکت خانه حضرت زهرا(س) چاه، درب، اتاق و نخلستان می‌باشد و هر ساله این نمایشگاه در ایام فاطمیه برگزار می‌شود و هیئت امنای این امام‌زاده میزبان مسئولین و عموم مردم هستند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس با اشاره به برگزاري چهارمین سوگواره استانی شعر فاطمی به میزبانی شهرستان ارسنجان در تاریخ شنبه ۲۳ آبان‌ماه؛ افزود: اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان بوانات نیز در ایام فاطمیه به مناسبت شهادت مظلومانه حضرت زهرا(س) برنامه‌های فرهنگی، قرائت قرآن، روایتگری، مداحی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، به همراه مراسم عزاداری با همکاری بسیج هنرمندان در حسینیه امام صادق(ع) شهر سوریان بوانات برگزار می‌کند.
رنجبر گفت: فرهنگ و ارشاد کوار با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی در برپایی عزاداری دهه فاطمیه در فلکه شهدای کوار، دهه فاطمیه را به سوگ نشسته است و همچنین، شهرستان لامرد در ایام فاطمیه سه روز برگزاری تعزیه، شب شعر و شروه‌خوانی را میزبانی می‌کند و شب شعر فاطمیه(س) هم‌زمان با مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها با همکاری کانون خدمت رضوی و برنامه (دردانه نبی) خوانش شعر در ایام فاطمیه در محل میدان ولیعصر شهرستان آباده هم‌زمان با تجمعات مردمی شبانه برپا 
می‌شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس در پایان با تأکید بر اینکه برنامه‌های دیگری نیز در حال بسترسازی برای اجرا می‌باشند، گفت: دهمین سوگواری شب شعر فاطمی با حضور شاعران استان و کشوری به میزبانی داراب در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه در تالار فرهنگ و هنر شهر با همکاری اداره‌ فرهنگ و ارشاد داراب برگزار خواهد شد و رویداد فرهنگی که در لارستان برپا خواهد شد به نام بر آستان یاس است.

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