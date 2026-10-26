شيراز- خبرنگار كيهان:

جلسه شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس با مدیریت شهری شیراز با محوریت هم‌افزایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ساختمان مرکزی(شهید سلیمانی) شهرداری شیراز برگزار شد.

محمدحسن اسدی، شهردار كلانشهر شیراز، با تبیین رسالت‌های اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت فراتر از فضاسازی کالبدی، یک جریان پویا و هویت‌بخش است که باید در تمامی ابعاد زیست‌بوم شهری جریان داشته باشد و پیوند نسل جدید را با مفاخر دفاع‌مقدس مستحکم کند.

وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در پشتیبانی از دفاع ‌مقدس ۱۲روزه و جنگ رمضان افزود: شهرداری شیراز با به‌کارگیری ظرفیت‌های خود در خدمت‌رسانی به عموم مردم و تقویت انسجام اجتماعی نقشی فعال و پیشگام ایفا کرده است.

اسدی با بیان اینکه خدمت‌رسانی شهری با روحیه جهادی معنا می‌یابد، تصریح کرد: در حوزه‌های خدمات‌رسانی و پشتیبانی شهری، همواره تلاش شده تا در بحران‌ها و شرایط حساس ملی، ساختار شهرداری فراتر از تکالیف روزمره و با اتکا به مشی جهادی و ایثارگری، حافظ آرامش و تاب‌آوری شهری و پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

شهردار شیراز پیرامون سیاست‌های کالبدی مدیریت شهری در حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: یادمان‌های شهدای گمنام تنها یک نماد یا نشانه فیزیکی نیستند، بلکه رویکرد مدیریت شهری تبدیل این اماکن به پایگاه‌های زنده فرهنگی و کانون‌های فعال ارتباطی برای اقشار مختلف، در سطح محلات و مناطق است.

وی با بیان روند پیشرفت پروژه‌های مرتبط عنوان کرد: در حال حاضر افزون بر احداث و تکمیل یادمان‌های متعدد در مناطق مختلف شهر و تابلوهای یادواره شهدا، احداث ساختمان معراج شهدای آرامستان بهشت احمدی نیز با قوت در دست اقدام است.

سکاندار مدیریت شهری شیراز ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی با نهادهای مربوط، در چند نقطه پیش‌بینی‌شده دیگر از سطح شهر، اقدامات اولیه و پشتیبانی‌های لازم برای ایجاد یادمان‌های جدید و تدفین شهدای گمنام در حال پیگیری است تا بستر میزبانی شایسته از این سرمایه‌های معنوی در نقاط مختلف شهر فراهم شود.

شهردار شیراز همچنین به پشتیبانی گسترده از برنامه‌های تشییع، آیین‌های وداع با پیکر مطهر شهدا و ایجاد فضاهای محیطی مناسب اشاره کرد که همواره جزو افتخارات مجموعه مدیریت شهری بوده است.

در ادامه، سردار سرتیپ محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص)، نیز با تقدیر از مشارکت شهرداری شیراز در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: ورود مؤثر مدیریت شهری به حوزه ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و تسهیل در احداث و تکمیل یادمان‌های شهدا، شایسته تقدیر بوده و نشان‌دهنده تعهد عمیق این مجموعه به حفظ دستاوردهای تاریخی دفاع مقدس است.

وی با تأکید بر ضرورت حراست از این فرهنگ پایدار افزود: آنچه جامعه امروز را در برابر هجمه‌های فکری و فشارهای بیرونی بیمه می‌کند، استمرار و حفظ زنده نگه‌داشتن خط ایثار و روحیه ازخودگذشتگی است که باید به شکل نظام‌مند و در بستر کارهای فرهنگی و زیرساختی حفظ شود و به نسل‌های آینده انتقال یابد.

سردار اسدی با اشاره به موازنه‌های نوین و تحولات اخیر اظهار داشت: ایستادگی هوشمندانه ملت بزرگ ایران در رویدادها و نبردهای اخیر، جایگاه کشور را در نظام بین‌الملل به سطحی بی‌بدیل ارتقا داده و مقاومت و صلابت این ملت اکنون مورد تحسین و توجه محافل منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته است.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) با تأکید بر افق‌های روشن حرکت ملی خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که پایداری در مسیر حق و تمسک به مکتب شهادت، فتح قله‌های والاتر و دستیابی به پیروزی‌های بزرگ‌تر را تضمین می‌کند و این راه روشن با تکیه بر ایمان عمومی تداوم خواهد داشت.

این جلسه با تأکید بر لزوم استمرار هم‌افزایی و تعامل مستمر به‌منظور ترویج ارزش‌های دفاع‌مقدس و پاسداشت مقام شامخ شهدا پایان یافت.