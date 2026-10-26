بوشهر- خبرنگار کیهان:

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از صدور 88 فقره جواز تأسیس صنعتی طی شش‌ماهه نخست سال 1405 با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 79 هزار و 206 میلیارد ریال و اشتغال یک هزار و 440 نفر در استان بوشهر خبر داد.

نصراله کشاورز با اشاره به روند رو به رشد صدور این مجوزها افزود: میزان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در جوازهای تأسیس صادره در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵۴ درصدی را تجربه کرده است. همچنین از نظر پیش‌بینی اشتغال، شاهد رشد ۲۷ درصدی و از نظر تعداد جوازهای صادره، شاهد رشد ۱۳ درصدی بوده‌ایم.

کشاورز در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های موجود استان برای جذب سرمایه‌گذاری صنعتی خاطرنشان کرد: وجود ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی و ۳ منطقه ویژه اقتصادی در سطح استان، از جمله ظرفیت‌های مهم بوشهر برای ایجاد و توسعه طرح‌های صنعتی در زمینه‌های مختلف به‌شمار می‌رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در پایان، برگزاری جلسات مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را از دیگر اقدامات مؤثر این اداره کل برشمرد و تصریح کرد: این جلسات به‌صورت اختصاصی برای هر یک از بنگاه‌های اقتصادی برگزار می‌شود تا مشکلات زیرساختی و سایر موانع پیش‌روی فعالان صنعتی به‌سرعت مرتفع گردد.