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کد خبر: ۳۴۰۸۱۰
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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آسفالت ۱۵هزار مترمربع از معابر روستای ده‌چشمه

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال وبختیاری گفت: در زمینه بهسازی معابر و تسهیل تردد اهالی روستای ده‌چشمه، حدود ۱۵هزار مترمربع از معابر این روستا آسفالت شده است. 
رسول شهبازی که به همراه حامد پریزاد فرماندار شهرستان فارسان و مهدی قاسمی مدیر بنیاد مسکن این شهرستان از روند اجرای طرح هادی روستای ده‌چشمه بازدید می‌کردند، افزود: این عملیات در چارچوب تفاهم‌نامه‌های تهاتری و سه‌جانبه و با مشارکت دهیاری روستا اجرا شده است.
وی اضافه کرد: اجرای طرح‌های هادی روستایی با هدف بهبود زیرساخت‌ها، ساماندهی معابر، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و فراهم‌سازی زمینه توسعه پایدار روستاها، از اولویت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
شهبازی با اشاره به اجرای عملیات ساحل‌سازی رودخانه روستای ده‌چشمه تصریح کرد: این عملیات به حجم حدود ۱۵۰ مترمکعب و با مشارکت دهیاری انجام شده است که در زمینه ساماندهی حاشیه رودخانه و بهبود شرایط محیطی و زیرساختی روستا صورت می‌گیرد.
وی مشارکت دهیاری‌ها را در اجرای این پروژه‌ها حائز اهمیت دانست و بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر برای تکمیل و پیشبرد طرح‌های عمرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم روستای ده‌چشمه تأکید کرد.

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