شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال وبختیاری گفت: در زمینه بهسازی معابر و تسهیل تردد اهالی روستای ده‌چشمه، حدود ۱۵هزار مترمربع از معابر این روستا آسفالت شده است.

رسول شهبازی که به همراه حامد پریزاد فرماندار شهرستان فارسان و مهدی قاسمی مدیر بنیاد مسکن این شهرستان از روند اجرای طرح هادی روستای ده‌چشمه بازدید می‌کردند، افزود: این عملیات در چارچوب تفاهم‌نامه‌های تهاتری و سه‌جانبه و با مشارکت دهیاری روستا اجرا شده است.

وی اضافه کرد: اجرای طرح‌های هادی روستایی با هدف بهبود زیرساخت‌ها، ساماندهی معابر، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و فراهم‌سازی زمینه توسعه پایدار روستاها، از اولویت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

شهبازی با اشاره به اجرای عملیات ساحل‌سازی رودخانه روستای ده‌چشمه تصریح کرد: این عملیات به حجم حدود ۱۵۰ مترمکعب و با مشارکت دهیاری انجام شده است که در زمینه ساماندهی حاشیه رودخانه و بهبود شرایط محیطی و زیرساختی روستا صورت می‌گیرد.

وی مشارکت دهیاری‌ها را در اجرای این پروژه‌ها حائز اهمیت دانست و بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر برای تکمیل و پیشبرد طرح‌های عمرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم روستای ده‌چشمه تأکید کرد.