درخشش اقتصاد بوشهر در سطح ملی تجلیل از ۲ صادرکننده نمونه استان در روز ملی صادرات

بوشهر- خبرنگار کیهان:

در سی‌امین مراسم روز ملی صادرات که با حضور رئیس‌جمهور، برخی از اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس در تهران برگزار شد، دو بنگاه اقتصادی استان بوشهر در جایگاه‌های برتر صادراتی کشور معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم رسمی، «پتروشیمی آریاساسول» به عنوان صادرکننده نمونه ملی و «هلدینگ بازرگانی بین‌المللی درویش» به‌عنوان صادرکننده ملی شایسته تقدیر، با اعطای لوح و تندیس ملی از سوی مقامات کشوری مورد تجلیل قرار گرفتند.

نصراله کشاورز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در حاشیه این مراسم، با ابراز خرسندی از این موفقیت، ضمن تبریک این دستاورد به مدیران عامل این دو مجموعه، اظهار داشت: تجلیل از پتروشیمی آریاساسول و هلدینگ درویش در حضور رئیس‌جمهور و وزرای خدمت، نشان‌دهنده جایگاه استراتژیک و نقش محوری استان بوشهر در چرخه صادراتی کشور است.

کشاورز این موفقیت را گواهی بر توانمندی صنایع استان در رقابت در بازارهای جهانی و تثبیت جایگاه بوشهر به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صادرات ملی اعلام کرد.