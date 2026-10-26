فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۸۰۹
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

درخشش اقتصاد بوشهر در سطح ملی تجلیل از ۲ صادرکننده نمونه استان در روز ملی صادرات

بوشهر- خبرنگار کیهان: 
در سی‌امین مراسم روز ملی صادرات که با حضور رئیس‌جمهور، برخی از اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس در تهران برگزار شد، دو بنگاه اقتصادی استان بوشهر در جایگاه‌های برتر صادراتی کشور معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.
در این مراسم رسمی، «پتروشیمی آریاساسول» به عنوان صادرکننده نمونه ملی و «هلدینگ بازرگانی بین‌المللی درویش» به‌عنوان صادرکننده ملی شایسته تقدیر، با اعطای لوح و تندیس ملی از سوی مقامات کشوری مورد تجلیل قرار گرفتند.
نصراله کشاورز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در حاشیه این مراسم، با ابراز خرسندی از این موفقیت، ضمن تبریک این دستاورد به مدیران عامل این دو مجموعه، اظهار داشت: تجلیل از پتروشیمی آریاساسول و هلدینگ درویش در حضور رئیس‌جمهور و وزرای خدمت، نشان‌دهنده جایگاه استراتژیک و نقش محوری استان بوشهر در چرخه صادراتی کشور است.
کشاورز این موفقیت را گواهی بر توانمندی صنایع استان در رقابت در بازارهای جهانی و تثبیت جایگاه بوشهر به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صادرات ملی اعلام کرد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

یک دورهمی پر از دود اما دور از هویت ایرانی!

«قرارگاه جنگ»؛ شفاف و بی‌پرده

سینمای دفاع مقدس از کدام قهرمانان غافل مانده است؟

برادران دیروز ما، قهرمانان امروز ایران هستند

دستاوردسازی سینمایی عربستان برای اصلاحات در حوزه زنان

زائران پیاده از اندونزی

تأثیر عملیات استشهادی بـر فلسطیـن

گروه خون!(گفت و شنود)

سرانه فضای آموزشی خراسان‌رضوی از میانگین کشوری پایین‌تر است

مدیریت دونفره در کمپین کوتاه‌مدت