مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه به خاطر انتقاد از الهام علی‌اف و حکم «ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان»، برکنار شد!

ممنوعیت ورود دختران و معلمان محجبه به مدارس جمهوری آذربایجان توسط دولت وابسته الهام «علی‌اف» آتش خشم عمومی را در داخل این کشور برانگیخته است. طی روزها و هفته‌های گذشته دست‌کم 200 تن در داخل آذربایجان به دلیل انتقاد از این مسئله روانه زندان شده‌اند. طی روزهای گذشته بی‌حجابی اجباری در مدارس جمهوری آذربایجان با انتقاد گسترده رسانه‌ها و مقامات دولت ترکیه نیز مواجه شده است اما، این انتقادها چندان دوام نیاورد و دولت اردوغان با تغییر موضع 180 درجه‌ای از موضع اولیه خود نه تنها عقب نشست بلکه تهدید کرد که هرکس در داخل ترکیه درباره مسائل داخلی جمهوری آذربایجان انتقاد کند مجازات خواهد شد!

در همین راستا مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه که نسبت به ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان انتقاد کرده بود، از کار برکنار شد. روزنامه «ترکیه تودی» شامگاه یکشنبه نوشت: رجب طیب اردوغان در تلاشی برای پایان دادن به اختلاف دیپلماتیک با جمهوری آذربایجان بر سر ممنوعیت حجاب در مدارس باکو، «اوکتای سارال»، مشاور ارشد خود را برکنار کرد.

خبر برکناری «اوکتای سارال» مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه، رسانه‌های این کشور را در شوک فرو برد. سارال از چهره‌های قدرتمند حزب عدالت و توسعه است و تنها دلیل برکناری‌اش، انتقاد او از الهام علی‌اف به خاطر صدور حکم ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان بود. به گزارش تسنیم پس از اعتراضات گسترده فعالان دینی و سیاسی در آنکارا و اسلامبول به اقدام باکو در ممنوعیت حجاب، اوکتای سارال، در بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، نوشته بود: «پایمال کردن حقوق آموزشی دانش‌آموزان محجبه در آذربایجان غیرقابل قبول است! چه وجدانی، چه عدالتی می‌تواند محروم کردن از آموزش برای دختری که به دلیل ایمانش سرش را می‌پوشاند، توجیه کند؟»

سارال در پست دیگری نوشته بود: «روسری مانع تحصیل نیست، بلکه یک الزام ایمانی است! حق آموزش را نمی‌توان فدای هیچ تحمیل ایدئولوژیکی کرد! ما انتظار داریم آذربایجان در اسرع وقت این اشتباه را جبران

کند».

پس از انتقاد سارال از ممنوعیت حجاب دختران و معلمان زن در جمهوری آذربایجان، باکو این سخنان را به عنوان مصداق دخالت در امور داخلی خود قلمداد کرده و از دولت اردوغان خواست، این مشاور ارشد رئیس‌جمهور را برکنار کند. یکشنبه شب نیز، اردوغان درخواست علی‌اف را پذیرفت و سارال از پست خود برکنار شد. دولت آذربایجان همچنین به دلیل برخی پست‌های رسانه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود حاوی توهین به رئیس‌جمهور الهام علی‌اف است، از ترکیه درخواست اقدام قانونی و مسدود کردن برخی حساب‌ها را کرده است. گفته می‌شود رئیس‌جمهور آذربایجان صراحتاً اعلام کرده بود که اگر سارال برکنار نشود، حاضر نیست دعوت اردوغان برای حضور در نشست سران سازمان کشورهای ترک در آنکارا پایتخت ترکیه را قبول کند.