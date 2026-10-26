پیکر مطهر شهید مدافع امنیت «محمدرضا طالبی» با حضور باشکوه مردم تهران تشییع شد

مراسم تشییع پیکر شهید محمدرضا طالبی که 19 دی 1404 در جریان کودتا

بر اثر حمله اغتشاشگران به شدت مجروح شد، روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه، از مقابل منزل وی واقع در خیابان ترکمنستان با حضور باشکوه مردم برگزار شد.

پیکر شهید محمدرضا طالبی، بسیجی ۱۸ساله ناحیه شهید مطهری سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، روز دوشنبه پس از تشییع در خیابان ترکمنستان، در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت‌زهرا(س) به خاک سپرده شد.

به گزارش فارس، شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

همچنین حضور مردم با شاخه‌های گل، جلوه‌ای از ادای احترام به شهید محمدرضا طالبی و همراهی با خانواده وی در این مراسم بود.

شهید طالبی، 19 دی‌ماه 1404 در جریان کودتای دی ماه در منطقه 7 تهران بر اثر حمله اغتشاشگران به‌شدت مجروح شد و به کما رفت. این جانباز ۷۰ درصد و بسیجی حافظ امنیت تهران پس از ماه‌ها تحمل جراحات ناشی از این حادثه، به شهادت رسید.

مراسم سوم این شهید امروز سه‌شنبه ۵ آبان، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد خرقانی برگزار می‌شود.

مراسم یادبود شهید طالبی نیز روز پنجشنبه ۷ آبان، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد رضوان، واقع در خیابان خرمشهر، خیابان شهید عشقیار، میدان نیلوفر، کوچه هشتم برگزار خواهد شد.