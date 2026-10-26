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کد خبر: ۳۴۰۷۹۸
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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سخنگوی دولت:

کنترل شیب تورم و حمایت معیشتی از مردم در دستور کار دولت است

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تأکید بر اینکه «تورم» حاصل اقتصاد کلان است و نمی‌توان با دستکاری کوتاه‌مدت آن را اصلاح کرد، گفت: دولت تلاش می‌کند از دو مسیر کنترل شیب تورم و افزایش مبلغ کالابرگ، فشار اقتصادی غرب و آمریکا را جبران کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز دوشنبه (۴ آبان‌ماه) در گفت‌وگویی با تأکید بر اینکه «تورم» حاصل اقتصاد کلان است و نمی‌توان با دستکاری کوتاه‌مدت آن را اصلاح کرد، گفت: تلاش می‌کنیم که در مقابل فشار اقتصادی‌ای که غرب و آمریکا بر ما وارد می‌کنند، از یک سو شیب تورم را کنترل کنیم و از سوی دیگر، درباره موضوعات معیشتی مردم، همچون افزایش رقم کالابرگ، کارهایی صورت 
گیرد.
وی با تأکید بر اینکه افزایش رقم کالابرگ برای برخی دهک‌های نیازمند صورت گرفته است، افزود: امیدواریم با فرم خوداظهاری که در حال انجام است، افزایش مبلغ برای سایر افراد نیازمند نیز صورت 
گیرد.

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