کنترل شیب تورم و حمایت معیشتی از مردم در دستور کار دولت است

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تأکید بر اینکه «تورم» حاصل اقتصاد کلان است و نمی‌توان با دستکاری کوتاه‌مدت آن را اصلاح کرد، گفت: دولت تلاش می‌کند از دو مسیر کنترل شیب تورم و افزایش مبلغ کالابرگ، فشار اقتصادی غرب و آمریکا را جبران کند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز دوشنبه (۴ آبان‌ماه) در گفت‌وگویی با تأکید بر اینکه «تورم» حاصل اقتصاد کلان است و نمی‌توان با دستکاری کوتاه‌مدت آن را اصلاح کرد، گفت: تلاش می‌کنیم که در مقابل فشار اقتصادی‌ای که غرب و آمریکا بر ما وارد می‌کنند، از یک سو شیب تورم را کنترل کنیم و از سوی دیگر، درباره موضوعات معیشتی مردم، همچون افزایش رقم کالابرگ، کارهایی صورت

گیرد.

وی با تأکید بر اینکه افزایش رقم کالابرگ برای برخی دهک‌های نیازمند صورت گرفته است، افزود: امیدواریم با فرم خوداظهاری که در حال انجام است، افزایش مبلغ برای سایر افراد نیازمند نیز صورت

گیرد.