سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نیروهای مسلح مقتدر ایران در دفاع از ایران کوچک‌ترین تردیدی ندارند. ما در وضعیت جنگی هستیم و حتما در اعمال حق ذاتی برای دفاع درنگ نمی‌کنیم.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه 4 آبان 1404 در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به تحولات دیپلماتیک اخیر، اظهار داشت: درباره منطقه و در عین حال جمهوری اسلامی ایران ما با اقتدار و هوشمندی هم اوضاع را رصد می‌کنیم و خودمان را آماده هر رویدادی کرده‌ایم.

وی درباره انتخابات کنست در اسرائیل و فضاسازی مقامات اسرائیلی مبنی بر احتمال اقدام پیشدستانه ایران برای اخلال در روند برگزاری این انتخابات عنوان کرد: فکر نمی‌کنم در آنجا انتخاباتی باشد.

در آنجا رقابت است بین باندهای مختلف برای اینکه شرارت بیشتری را مرتکب شوند و مسابقه است بین افراد مختلف و مهم‌ترین شعارشان این است که می‌توانم بیشتر از تو مرتکب جنایت و آدم‌کشی بشوم. برای ما فرق نمی‌کند چه کسی سکاندار رژیمی ‌شود که سابقه‌اش نشان می‌دهد جز خشونت و کشتار رهاوردی برای منطقه ما نداشته است. رژیم در عملیات‌های پرچم دروغین بسیار مهارت دارد.

در اعمال حق ذاتی برای دفاع درنگ نمی‌کنیم

بقایی ادامه داد: نیروهای مسلح مقتدر ایران در دفاع از ایران کوچک‌ترین تردیدی ندارند. ما در وضعیت جنگی هستیم و حتما در اعمال حق ذاتی برای دفاع درنگ نمی‌کنیم.

بازگشت آمریکا به استعمار کلاسیک

وی در مورد ادعاهای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که همزمان با اظهاراتش علیه ایران و تمدن ایرانی، در آن سوی دنیا نیز خواستار همکاری کوبایی‌ها برای «تغییر مثبت» و سرنگونی دولت کوبا شده و مردم این کشور را به تماس با سازمان سیا ترغیب کرده است، گفت: ما با یک روند ارتجاعی و بازگشت به استعمار کلاسیک مواجهیم. اگر آمریکایی‌ها در دوران اوج نفوذ خود در آمریکای لاتین، دست‌کم سعی می‌کردند مخفی‌کاری کنند، اکنون صراحتاً کشورهای دیگر را به تغییر حکومت‌هایشان ترغیب می‌کنند.

بقایی ادامه داد: «تغییر مثبت» اسم رمزی برای مداخله است؛ همان چیزی که در ونزوئلا رخ داد. جنایت‌ها در حق مردم کوبا بخشی از سیاست‌ستیزه‌جویانه آمریکاست که صلح و امنیت بین‌المللی را در همه نقاط دنیا به خطر انداخته است.

ناامن‌سازی تنگه هرمز از عوامل افزایش قیمت نفت است

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد ادعاهای ترامپ درباره ایران افزود: پیش‌تر هم عرض کردم که آنچه برای ما اهمیت دارد، صیانت از منافع ملی ایران است. علت افزایش قیمت نفت، خود آمریکایی‌ها هستند که باعث ناامن شدن تنگه هرمز شده‌اند. چند ماه گذشته، ترامپ اعلام کرد که رفتارش مانند دزدان دریایی است.

بقایی ادامه داد: در رابطه با سایر ادعاهای آن‌ها نیز جای تعجب چندانی نیست. درباره میناب هم می‌گویند آن جنایت کار هوش مصنوعی بوده است. آنچه واقعیت دارد، در منطقه و جهان، خود را بر توهمات و ادعاهای بی‌اساس تحمیل می‌کند.

آمریکا مذاکره را با دیکته کردن اشتباه می‌گیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در مورد افزایش سطح تهدیدات میان ایران و آمریکا و برگزاری نشست‌ها گفت: طرف آمریکایی در مذاکره جدی نیست. آمریکا در دو سال گذشته نشان داده است که مذاکره را با دیکته کردن اشتباه می‌گیرد و مدام دروغی را تکرار می‌کند.

وی افزود: یادمان نرود که تنها نیم ساعت پیش از تجاوز نظامی در ۲۳ خرداد سال گذشته، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که همه دولت را مأمور کرده است تا برای انجام مذاکره با دولت ایران اقدام کنند. اسم این رویکرد را چه می‌گذارید؟ آیا در این رفتار حسن نیتی می‌بینید؟

بقائی تأکید کرد: ما هیچ‌وقت پنجره دیپلماسی را نبستیم. در عمل نیز این موضوع را نشان دادیم و در سال ۲۰۱۵ وارد معاهده‌ای شدیم که طی سه تا چهار سال پس از آن، بدون خدشه به آن پایبند بودیم؛ این آمریکا بود که آن را نقض کرد. یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را اوباما و بایدن امضا نکرده بودند؟

تکرار یک دروغ، آن را به حقیقت تبدیل نمی‌کند

وی در واکنش به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای گفت: مسئله این است که ما راست می‌گوییم و طرف مقابل دروغ می‌گوید. طرف مقابل دروغی را جعل کرده و مدام درباره آن تبلیغ می‌کند؛ اما تکرار یک دروغ باعث تبدیل شدن آن به حقیقت نمی‌شود.

بقائی در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با حجاب در جمهوری آذربایجان گفت: موضع ما همان موضع رسمی است که هفته گذشته اعلام کردم.

یمن و تأثیر آن بر منطقه

سخنگوی وزارت خارجه در مورد مسائل یمن و تأثیرات آن بر منطقه بیان کرد: امنیت منطقه و کل غرب آسیا به هم مرتبط است و در این تردیدی نیست. ناامنی در یک منطقه می‌تواند خود را در مناطق دیگر نشان دهد، اما مسئله یمن و عربستان باید بین خودشان حل شود و آمادگی خود را برای کمک نیز اعلام کرده‌ایم. تأکید کردیم که رویکرد نظامی مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند و موجب خسارات فراوان خواهد شد. امیدواریم عربستان در مسیر حل‌وفصل گام بردارد.

به گزارش مهر، وی درباره تأکید ایران بر برگزاری نشست منطقه‌ای تصریح کرد: قرار نیست با برگزار نشدن یک نشست، مواضع اصولی خود را تعدیل کنیم. موضع ما این است که کشورها باید در راستای تأمین امنیت مشترک گام بردارند و امیدواریم نشست امروز در تهران مقدمه‌ای برای همین مسیر باشد. این موضوع را مدام با کشورها مطرح می‌کنیم.