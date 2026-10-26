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کد خبر: ۳۴۰۷۹۳
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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آمریکا نگران حال شما نیست(درمکتب امام)

آمریکا شماها را برای نفت‌تان می‌خواهد. آمریکا شما را برای این می‌خواهد که بازار درست کند که نفت‌تان را ببرد و بنجل‌ها را بیاورد به شما بفروشد به قیمت گران؛ چه کار دارد آمریکا به اینکه شما چه حال دارید. شما هر حالی می‌خواهید داشته باشید، ملت‌های شما هرچه می‌خواهند گرسنه باشند، ملت‌های شما هرچه می‌خواهند تشنگی بکشند الآن، او چه کار به این کارها دارد، او می‌خواهد که از شما استفاده ببرد.
صحیفه امام؛ ج17؛ ص404 | جماران؛ 21 فروردین 1362

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