رسانه رسمی رژیم صهیونیستی هم از شکست نتانیاهو خبر داد

روز دویست و چهل و یکم جنگ را باید روز رسوایی بنیامین نتانیاهو نامید. دیروز رسانه‌های صهیونیستی فاش کردند که حتی فرمانده ارتش اسرائیل (متولی میدانی عملیات) هم مخالف درگیری نظامی با ایران در مقطع فعلی است و بین آن‌ها مشاجره رخ داده است. این علاوه بر هو شدن نتانیاهو به خاطر چند بار ادعای نابودی توان نظامی و هسته‌ای ایران است و حال آنکه او اخیراً می‌گوید ممکن است ایران بمب اتمی بر سر اسرائیل بریزد.

اولین دشت انتخاباتی ترامپ!

در این شرایط، ترامپ اولین ناکامی حمایت انتخاباتی را در برزیل دشت کرد؛ جایی که بولسونارو، نامزد مورد حمایت صریح ترامپ، از لولا داسیلوا، سیاستمدار کارکشته، مستقل و ضدصهیونیستی، شکست خورد. ترامپ که در نظرسنجی‌های داخل آمریکا با افت شدید مقبولیت مواجه است و برخی نامزدهای انتخابات کنگره ترجیح می‌دهند با او فاصله‌گذاری کنند، دو بار از نتانیاهو در انتخابات کنست حمایت کرده، اما نظرسنجی‌ها می‌گویند موقعیت نتانیاهو هم افت کرده و به‌تنهایی قادر به تشکیل دولت جدید نیست.

لودگی و تکرار و دیگر هیچ!

ترامپ که این روزها حرفی برای گفتن درباره گرانی‌های ناشی از جنگ ندارد، گاهی خود را به لودگی و رفتارهای دلقک‌مآبانه در میتینگ‌های انتخاباتی می‌زند، گاهی شوخی‌های مبتذل جنسی می‌گوید و بعضی اوقات هم در جدی‌ترین حالت خود ادعای نخ‌نمایی را عنوان می‌کند مبنی بر اینکه جنگ تمام شده و او پیروز شده و به‌محض اینکه جنگ تمام شود، قیمت‌ها پایین خواهد آمد!

او دیروز گفت: از من پرسیدند: «اگر دوباره فرصت داشتی، باز هم همین کار (جنگ) را می‌کردی؟» گفتم: «شوخی می‌کنید؟! من فکر می‌کردم قیمت بنزین دو یا سه برابر بشه، اما این بهای ناچیزی است که باید برای گرفتن سلاح هسته‌ای از دست دیوانه‌ها پرداخت کرد.»

در مقابل، برت اریکسون، تحلیلگر آمریکایی مسائل ژئوپلیتیک، گفته است: حتی نمی‌توانم بگویم اظهارات ترامپ چقدر بی‌ارزش است. صادقانه بگویم، حتی مطمئن نیستم خودِ ترامپ هم در این مرحله بداند چه می‌خواهد بکند.

همچنین سناتور مستقل برنی ساندرز نوشت: با انتقاد از سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ به افزایش قیمت بنزین در آمریکا اهمیتی نمی‌دهد. ترامپ بالاخره حرفی را که باید مخفی می‌ماند، علناً به زبان آورد. تا زمانی که دوستان میلیاردر ترامپ ثروت‌های کلان به جیب می‌زنند، بالا رفتن قیمت بنزین اصلاً برایش مهم نیست. خیلی کم پیش می‌آید که ترامپ حقیقت را بگوید، اما شب گذشته حقیقت را بیان کرد.

سفری که جایگاه راهبردی ایران را نشان می‌دهد

دنی سیترینوویچ، رئیس سابق میز ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل، درباره سفر نمایندگان سعودی، ترکیه و پاکستان به تهران نوشت: این رویداد بسیار مهمی است که اهمیت راهبردی آن بسیار فراتر از صرف برگزاری دیدارها در تهران است. نفس سفر به تهران نشان می‌دهد کشورهای منطقه نه‌تنها مشروعیت نظام حاکم بر ایران را به رسمیت می‌شناسند، بلکه جایگاه ایران به‌عنوان بازیگری محوری و توانایی آن برای تأثیرگذاری بر تحولات منطقه، به‌ویژه از طریق شرکایش و در رأس آن‌ها انصارالله یمن، را نیز پذیرفته‌اند. درک موجود این است که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ایران، نظم منطقه‌ای باثباتی ایجاد کرد.

کشورهای منطقه به‌خوبی می‌دانند که ممکن است هزینه سنگینی بابت تشدید دوباره تنش‌ها بپردازند؛ به‌ویژه از طریق آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی، بنادر و مسیرهای تجاری.

این رویداد بار دیگر نشان می‌دهد حتی کشورهایی که از ایران نگران هستند، لزوماً خواهان جنگ دیگری علیه آن نیستند. آن‌ها محدودیت‌های قدرت نظامی را به‌خوبی درک می‌کنند و می‌دانند که قطعاً ممکن است ثبات منطقه را متزلزل کند و آسیب‌های سنگینی به اقتصادهایشان وارد سازد.

این دیدار مهم شکاف‌های عمیق میان ایران و عربستان یا ترکیه را برطرف نخواهد کرد، اما نشان‌دهنده تغییر مهمی در نگرش منطقه‌ای است: در کنار ضرورت بازدارندگی در برابر ایران و مقابله با تهدیدی که ایجاد می‌کند، این درک در حال تقویت است که نمی‌توان ایران را حذف کرد و باید راهی برای همزیستی با آن یافت.

سیترینوویچ همچنین تأکید کرد: ترامپ به‌شدت در تلاش است گزینه‌هایی پیدا کند که او را از این وضعیت دشوار خارج کند. اما شما نمی‌توانید برای یک جنگ سه‌روزه برنامه‌ریزی کنید، زیرا این تصمیمی یک‌جانبه نیست. شما نمی‌توانید نحوه واکنش ایران را کنترل کنید.

اختلاف بی‌سابقه نتانیاهو

و رئیس ستاد ارتش اسرائیل

شبکه ۱۲ اسرائیل در گزارشی اختصاصی از تشدید اختلافات میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و سپهبد ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، بر سر اجرای یک دستور نظامی مرتبط با ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، زمیر طی روزهای اخیر دستوری از مقامات سیاسی دریافت کرده، اما پیش از اجرای آن، خواستار بررسی دقیق پیامدهای عملیاتی و دریافت مجوز قانونی مکتوب و امضاشده از مقامات سیاسی شده است.

منابع آگاه در ارتش اسرائیل هشدار داده‌اند که تصمیمات احتمالی نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه، ممکن است ناشی از محاسبات سیاسی باشد و به تشدید سریع درگیری نظامی با ایران منجر شود.

۳ منبع در نهادهای امنیتی در گفت‌وگو با رادیو ارتش اسرائیل تأیید کردند که این روزها تنش شدیدی میان مقامات سیاسی و فرماندهان ارشد ارتش بر سر موضوع ایران وجود دارد.

یکی از اختلافات اساسی میان بنیامین نتانیاهو و کاتس، وزیر جنگ، از یک سو و ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، و فرماندهان ارشد آن از سوی دیگر، به اظهارات علنی نتانیاهو و کاتس در روزهای اخیر و تهدیدهای علنی متعدد آن‌ها علیه ایران مربوط می‌شود. یک منبع ارشد امنیتی گفت: «هر اظهارنظر نادرستی می‌تواند ما را به وضعیت محاسبه اشتباه بکشاند. ممکن است ایران به این نتیجه برسد که بهتر است حمله‌ای علیه اسرائیل آغاز کند.» ارتش اسرائیل در دوره اخیر چندین بار به مقامات سیاسی تأکید کرده که در شرایط کنونی هیچ توجیهی برای آغاز عملیات در ایران وجود ندارد؛ عملیاتی که برگزاری انتخابات در موعد مقرر را به خطر بیندازد.

حمایت مخالفان نتانیاهو از موضع فرمانده ارتش

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل از قول یائیر گولان گفت: «من حمایت قاطع خود را از رئیس ستاد کل ارتش در پایبندی او به انجام وظایف حرفه‌ای‌اش اعلام می‌کنم. نباید اجازه داد هیچ اقدام نظامی‌ای صورت بگیرد، مگر آنکه بر ضرورت امنیتی روشن، هدفی راهبردی و طرح عملیاتی مسئولانه استوار باشد.»

گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» و رئیس ستاد کل پیشین ارتش اسرائیل هم گفت: نتانیاهو، من تو را زیر نظر دارم. مردی که در دوران مسئولیتش بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ این کشور رقم خورد، حاضر نیست درک کند که امنیت اسرائیل ابزار سیاسی نیست، جان شهروندان اسرائیلی و سربازان قابل فدا کردن نیست و دولت اسرائیل ملک شخصی او نیست. من اعتماد کامل به رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و فرماندهان ارتش دارم؛ کسانی که با مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و تعهد کامل به امنیت کشور عمل می‌کنند. اجازه نخواهیم داد ارتش اسرائیل به ابزاری برای کارزار بقای سیاسی نتانیاهو تبدیل شود.

هم‌زمان، شبکه ۱۳ اسرائیل گزارش داد که ایال زمیر در نشست‌های غیرعلنی تأکید کرده ارتش در شرایط کنونی ضرورتی برای حمله به ایران پیش از انتخابات نمی‌بیند. اختلافات میان نتانیاهو و زمیر به اندازه‌ای تشدید شده که به گفته منابع حاضر در نشست در پایگاه هوایی پالماخیم، فضای جلسه میان مقامات سیاسی و نظامی به‌شدت متشنج بوده است.

نتانیاهو با فرماندهان ارتش درگیر است

از طرف دیگر، هاآرتص در گزارشی نوشت: نتانیاهو با فرماندهان ارتش برای آغاز حمله به ایران درگیر است. او می‌خواهد برای قدرت خودش از ارتش سوءاستفاده کند. تلاش نتانیاهو برای حمله مجدد به ایران پیش از انتخابات اسرائیل، شکاف میان نخست‌وزیر و فرماندهان ارتش را عمیق کرده است. نتانیاهو حمله را برای آخر هفته

۱۰ اکتبر در نظر داشت، اما ترامپ به‌دلیل نگرانی از ورود آمریکا به عملیاتی بزرگ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، با آن مخالفت کرد.

با کاهش احتمال حمله فوری، نتانیاهو همچنان به واشنگتن و فرماندهان ارتش فشار می‌آورد تا گزینه جنگ همچنان روی میز بماند. رویارویی نتانیاهو با زمیر تنها بر سر ایران نیست؛ استفاده انتخاباتی از ارتش نیز به کانون اختلاف تبدیل شده است. نخست‌وزیر و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، مرتب از پایگاه‌های نظامی بازدید می‌کنند و تصاویرشان در تبلیغات انتخاباتی بازتاب می‌یابد. زمیر شمار افسران همراه آنان را محدود کرده و به فرماندهان دستور داده به پس‌زمینه تبلیغات سیاسی تبدیل نشوند.

انکار و عقب‌نشینی وزیر جنگ نتانیاهو

در پی افشای مخالفت ارتش با جنگ تازه در مقابل ایران، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گزارش‌ها درباره اختلاف میان مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر اقدام نظامی جدید در جنگ با ایران را بی‌اساس خواند.

کاتس در بیانیه‌ای نوشت: «گزارش‌ها درباره اختلاف میان رهبری سیاسی و ارتش اسرائیل بر سر ایران کاملاً بی‌اساس و نادرست است. اسرائیل هیچ قصدی برای آغاز حمله به ایران پیش از انتخابات اسرائیل نداشته است.»

این واکنش، در تناقض با لفاظی‌های روزانه نتانیاهو و شخص کاتس علیه ایران است.

نتانیاهو چقدر دروغ می‌گه!

روزنامه عبری اسرائیل هیوم در گزارشی با عنوان «تغییر موضع هسته‌ای نتانیاهو؛ از نابودی تهدید تا انفجار بمب اتمی در تل‌آویو» به تناقض‌های مکرر اظهارات نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران پرداخته و نوشت: او ۲ روز مانده به انتخابات کنست، تصویری ساخته‌شده با هوش مصنوعی از انفجار هسته‌ای بر فراز تل‌آویو منتشر کرده و با بازنشر یادداشتی از یووال بلومبرگ، هشدار داده که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، سایر مسائل سیاسی و داخلی بی‌اهمیت خواهند شد. نتانیاهو در ژوئن ۲۰۲۵، پس از جنگ ۱۲ روزه، با اعلام «پیروزی تاریخی» مدعی شده بود ۲ تهدید موجودیتی، یعنی بمب هسته‌ای و ۲۰ هزار موشک بالستیک ایران، را از میان برده و پروژه هسته‌ای تهران را نابود کرده است. بااین‌حال، تنها ۸ ماه بعد، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل جنگ دیگری علیه ایران آغاز کردند و نتانیاهو این بار مدعی شد ایران در حال بازسازی توان هسته‌ای و موشکی خود در تأسیسات زیرزمینی است.

حتی پس از جنگ دوم، طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی همچنان در اختیار ایران باقی مانده بود که تقریباً نیمی از آن در تأسیسات زیرزمینی اصفهان قرار داشت. با وجود این، نتانیاهو در مقاطع مختلف از «نابودی تهدید» به «دور کردن تهدید» تغییر موضع داد و در ۱۳ اکتبر، تنها ۱۲ روز پیش از انتشار تصویر انفجار هسته‌ای، بار دیگر ادعا کرد: «برنامه هسته‌ای ایران را نابود کردیم.»

در همین حال، شبکه «سی‌ان‌ان» گزارش داد که اسرائیل به دلیل اتمام موشک‌های پدافندی و همچنین انتظار برای چراغ سبز آمریکا، از حمله جدید به ایران عقب‌نشینی کرده است.

رسانه رسمی رژیم اسرائیل هم

از شکست نتانیاهو خبر داد

در حالی که نشریه اکونومیست می‌گوید «رؤسای امنیت اسرائیل معتقدند که نمی‌توانند رژیم ایران را از بیرون سرنگون کنند»،

گیلی کوهن، خبرنگار شبکه اسرائیلی کان، گزارش داد: یک مقام نزدیک به نتانیاهو و همچنین سایر مقامات ارشد نهادهای امنیتی برخلاف تبلیغات نتانیاهو بر این باورند که حمله نظامی نمی‌تواند حکومت در ایران را ساقط کند.

شبکه رادیو و تلویزیون سراسری اسرائیل (کان) در گزارشی اختصاصی اعلام کرد: منبع نزدیک به نخست‌وزیر اعلام کرده که به باور آن‌ها، اقدام نظامی توانایی سرنگونی نظام ایران را ندارد و صرفاً موجب تضعیف آن خواهد شد. منابع نزدیک به بنیامین نتانیاهو و همچنین چهره‌های برجسته نهادهای نظامی به این اعتقاد مشترک رسیده‌اند که امکان سرنگونی نظام ایران از طریق اقدام نظامی وجود ندارد. این دیدگاه با اظهارات خود نتانیاهو در تضاد است؛ وی اخیراً ادعا کرده بود که باید مأموریت به پایان برسد.

ترور رهبر ایران، شکستی راهبردی

و اشتباه فوق‌العاده بزرگ بود

از سوی دیگر، رئیس سابق موساد تأکید کرد: ترور (آیت‌الله) خامنه‌ای، شکست راهبردی جدی و یک اشتباه فوق‌العاده بزرگ بود. تامیر پاردو به‌شدت از سیاست‌های نتانیاهو در قبال ایران انتقاد کرد و گفت: «کسی که فکر می‌کند با حذف یک رهبر می‌تواند یک کشور و توانمندی‌های آن را از هم بپاشد، سخت در اشتباه است. معتقدم ترور (آیت‌الله) خامنه‌ای یک اشتباه فوق‌العاده بزرگ بود. ما جعبه پاندورای انتقام‌گیری برای نسل‌های آینده را باز کردیم؛ زیرا اکنون برای دشمنی که مرا دشمنی شیطانی می‌بیند، تلاش برای ترور مقامات ارشد اسرائیل مشروع شده است.»

رئیس سابق موساد درباره شکست اهداف عملیات گفت: هدف، کشتن (آیت‌الله) خامنه‌ای نبود؛ سرنگونی حکومت بود و در این مورد، نتیجه ما صفر بود. این عملیات نتیجه‌ای معکوس داشت. اقدامی که ما آغاز کردیم، سپاه پاسداران را به موقعیتی بسیار قدرتمندتر از گذشته رساند. ما توازن قدرت را بر هم زدیم، بدون اینکه بفهمیم چه کسی قدرت بیشتری به دست خواهد آورد؛ و کسی که قدرت را به دست گرفت، فردی بسیار خطرناک‌تر است.

حماقت‌های نتانیاهو از زبان رئیس سابق موساد

او افزود: توانایی اجرای یک عملیات نظامی بی‌نقص هیچ ارتباطی با دستیابی به هدف راهبردی ندارد. ممکن است موفقیت‌های عملیاتی شگفت‌انگیزی به دست آورید، اما در نهایت به شکستی وحشتناک برسید. این کار چه فایده‌ای داشت، جز اینکه روش‌های عملیاتی خودمان را افشا کردیم؟

پاردو همچنین، افشای عمومی عملیات محرمانه اطلاعاتی را محکوم کرد و با انتقاد از نمایش آرشیو هسته‌ای ایران توسط نتانیاهو در سال ۲۰۱۸ گفت: وقتی درباره عملیات مخفی صحبت می‌کنیم، هدف این نیست که با افشای آن، طرف مقابل را تحقیر کنیم. چنین کاری جز تأمین منافع لحظه‌ای فردی که می‌خواهد به خودش افتخار کند، هیچ فایده‌ای ندارد. این کار ناشایست و خطرناک است. من وقتی کنفرانس خبری او را درباره آرشیو هسته‌ای دیدم، شوکه شدم. زیرا ایرانی‌ها می‌دانستند من چه چیزی پیدا کرده‌ام و همان لحظه فهمیدند آنچه پیدا کرده‌ام، اکنون روی میز تمام سازمان‌های اطلاعاتی جهان قرار دارد.

با آمریکا نمی‌شود مذاکره و تفاهم کرد

پروفسور جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا، می‌گوید با آمریکا نمی‌شود مذاکره و تفاهم کرد: دیپلماسی واقع‌گرایانه در مقابل تهران این است: «ایران کشوری با ۲۵۰۰ سال حیات سازمان‌یافته و تاریخ سیاسی است، در حالی که آمریکا فقط ۲۵۰ سال قدمت دارد. می‌توان با آن‌ها توافق کرد، راستی‌آزمایی انجام داد و بر اجرای آن نظارت کرد.» اما ذهنیت سلطه‌جویانه پنتاگون این‌گونه است: «ما آمریکا هستیم و همه‌کاره منطقه! چطور می‌توان با ایران توافق کرد وقتی ما باید قدرت مطلق باشیم؟»

مصدق به خاطر گفتن جمله «نفت ما متعلق به ایرانی‌هاست» با کودتا سرنگون شد. تفکر حاکم بر واشنگتن، پنتاگون و سازمان سیا نمی‌تواند کشوری را تحمل کند که زیر بار سلطه مطلق آن‌ها نرفته است.

چابکی و مهارت‌های شگفت‌انگیز جمهوری اسلامی

ولی نصر، مشاور اسبق دولت آمریکا و استاد دانشگاه جانز هاپکینز، ایستادگی ایرانیان را یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جنگ دانست و تأکید کرد: این نظام، هم در میدان نبرد و هم در سازمان‌دهی داخلی برای این جنگ، چابکی قابل‌توجهی از خود نشان داد. این توانایی، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های این جنگ است. آن‌ها کشور را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کردند که بتواند در برابر ضربات تاب بیاورد. باید بپذیرم که پیش از این، حتی خود من هم تصور نمی‌کردم جمهوری اسلامی از چنین قابلیت‌هایی برخوردار باشد.