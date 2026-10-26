هشدار درباره جهش سوءاستفاده از کودکان با هوش مصنوعی

بنیاد دیده‌بان اینترنت انگلیس در گزارشی تازه از افزایش چشمگیر و نگران‌کننده محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان توسط هوش مصنوعی و تبدیل آن به یک تهدید تثبیت‌شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، نهاد انگلیسی بنیاد دیده‌بان اینترنت (IWF) اعلام کرده است که تحلیلگرانش در سال ۲۰۲۶ شاهد افزایش چشمگیری در محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان توسط هوش مصنوعی بوده‌اند. نگایر الکساندر، از مدیران این بنیاد، گفت که این محتوا به‌طور معمول در شدیدترین حالت خود قرار دارد، زیرا مردم می‌توانند هر چیزی را که می‌خواهند ایجاد کنند. این مؤسسه که در منطقه کمبریج‌شایر (انگلیس) مستقر است، سال گذشته ۳۰۰ هزار مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان را به‌صورت آنلاین گزارش کرد. الکساندر، افسر سابق پلیس انگلیس، گفت: «ما همچنین شاهد هستیم که افرادی برای ابزارها هزینه می‌کنند یا به افراد دیگر پول می‌دهند تا محتوایی را که می‌خواهند ببینند، ایجاد کنند که واقعاً نگران‌کننده است.» او گفت که تعداد موارد گزارش‌شده سوءاستفاده جنسی از کودکان به‌صورت آنلاین از کل سال گذشته فراتر رفته است. اوایل این ماه، مؤسسه یادشده اعلام کرد که در نیمه نخست امسال، تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان که توسط هوش مصنوعی تولید شده‌اند، در مقایسه با کل موارد سال ۲۰۲۵، واقع‌گرایانه‌تر شده‌اند. الکساندر گفت چنین مطالبی «سوءاستفاده را عادی‌سازی می‌کند»، در حالی که تصاویر ایجادشده از افراد واقعی یا قربانیان فعلی «فقط آن چرخه آسیب را برای آن قربانیان ادامه می‌دهند، بنابراین فوق‌العاده مضر است».

او گفت: «من حتی نمی‌توانم هوش مصنوعی را دیگر یک تهدید جدید بنامم؛ این یک تهدید تثبیت‌شده در این فضا است. ما امسال شاهد افزایش عظیم مطالب تولیدشده توسط هوش مصنوعی در مقایسه با سال گذشته بوده‌ایم. قانون کاملاً واضح است که مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان تولیدشده توسط هوش مصنوعی غیرقانونی است.»