استفاده از موبایل در مدارس آزاد نیست

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش‌وپرورش اعلام کرد: بازنگری آیین‌نامه مدارس به معنای آزادشدن استفاده از موبایل نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی خراشادی‌زاده با اشاره به موضوع استفاده از تلفن همراه در مدارس اظهار داشت: موضوعی که در بازنگری آیین‌نامه اجرایی مدارس مورد توجه قرار گرفته، مدیریت هوشمندانه و مسئولانه نحوه استفاده از تلفن همراه است بنابراین نباید این موضوع را به معنای آزادشدن استفاده از موبایل در مدارس تلقی کرد.

خراشادی‌زاده با بیان اینکه استفاده از ابزارهای ارتباطی و فناوری‌های نوین از قبل نیز در آیین‌نامه مدارس موردتوجه بوده است، افزود: در ضوابط قبلی نیز مدیر مدرسه موظف بود زمینه استفاده از وسایل ارتباطی و فضای مجازی را برای آموزش و تربیت دانش‌آموزان، در چارچوب ضوابط، فراهم کند چراکه فناوری به‌خودی‌خود مضر نیست و ابزارهایی مانند تبلت و تلفن همراه می‌توانند در صورت استفاده صحیح، به فرآیند آموزش کمک کنند.

وی ادامه داد: در بازنگری جدید، این موضوع با تأکید بیشتری بر مسئولیت‌پذیری و استفاده هوشمندانه موردتوجه قرار گرفته است.

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به نقش این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان این وزارتخانه گفت: هنگامی که وزارت آموزش‌وپرورش قصد دارد مقرره‌ای را برای اجرا در مدارس تدوین کند، موضوع در شورای عالی آموزش‌وپرورش بررسی می‌شود و متناسب با ماهیت آن، به کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع داده می‌شود. شورای عالی آموزش‌وپرورش هشت کمیسیون دارد و موضوعاتی مانند آیین‌نامه‌های آموزشی، ارزشیابی و تربیتی در کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی بررسی می‌شود.

خراشادی‌زاده با اشاره به مشارکت نمایندگان مدارس در بررسی مقررات اظهار داشت: در این کمیسیون، نمایندگانی از هر سه دوره تحصیلی شامل ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم حضور دارند. همچنین متناسب با موضوع مورد بررسی، امکان دعوت از صاحب‌نظران برای حضور در جلسات و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها با حق رأی وجود دارد.

وی با بیان اینکه بازنگری آیین‌نامه طی جلسات کارشناسی متعدد انجام شده است، گفت: پیش از بررسی موضوع در کمیسیون، بیش از 40 جلسه کارشناسی برای بازنگری آیین‌نامه برگزار شده است. آیین‌نامه بازنگری‌شده هنوز ابلاغ نشده است و مطالب مطرح‌شده باید با توجه به همین موضوع موردتوجه قرار گیرد. استفاده از تلفن همراه نیز موضوع تازه‌ای در مقررات مدارس نیست و در آیین‌نامه‌ای که اکنون در حال اجراست، به این موضوع پرداخته شده است.