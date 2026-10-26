مدیرکل دفتر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، جزئیات حمایت بیمه‌ای از درمان زوج‌های نابارور را اعلام کرد.

به گزارش سازمان بیمه سلامت ایران، مریم آزادی درباره خدمات سازمان بیمه سلامت ایران به بیمه‌شدگان گفت: ۹۰ درصد هزینه درمان ناباروری در مراکز دولتی،

۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی در مراکز عمومی غیردولتی مانند مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی و ۶۰ درصد تعرفه مالکیت خصوصی در مراکز خصوصی درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

آزادی افزود: هزینه ۷۷ قلم دارو مرتبط با درمان ناباروری به‌صورت ۹۰ درصدی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد. سایر خدمات مانند خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی و آماده‌سازی برای درمان نیز براساس دستورالعمل شورای عالی بیمه سلامت، تحت پوشش قرار دارد.وی ادامه داد: تاکنون ۱۶۵ هزار نفر در سامانه‌های بیمه سلامت برای دریافت خدمات درمان ناباروری نشان‌دار شده‌اند که از خدمات درمان ناباروری استفاده کرده‌اند همچنین اکنون با ۱۴۸ مرکز درمانی درمان ناباروری طرف قرارداد

هستیم.

خدمات بیمه سلامت

به بیماران خاص و صعب‌العلاج

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی بیمه سلامت ایران درباره خدمات بیمه سلامت به بیماران خاص و صعب‌العلاج اظهار داشت: تاکنون بیش از سه میلیون نفر در صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج نشان‌دار شده‌اند. اکنون ۱۳۳ گروه بیماری خاص و صعب‌العلاج مشمول این صندوق می‌شوند که ۶۹ گروه از این بیماری‌ها دارای بسته‌های خدمتی ابلاغی از طرف وزارت بهداشت هستند؛ بسته‌هایی که به این بیماران ارائه می‌شود شامل خدمات سرپایی و بستری، کار درمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، داروها و غیره است.

آزادی افزود: این افراد پس از نشان‌دار شدن، می‌توانند از خدمات صندوق بهره‌مند شوند. پرداخت از جیب بیماران خاص و صعب‌العلاج در برخی از خدمات نزدیک به صفر و در برخی خدمات حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است، همچنین خدمات بستری برای ۱۷ گروه از این بیماری‌ها در مراکز دولتی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی بیان داشت: حمایت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج به این صورت است که پس از محاسبه بیمه پایه و مکمل، هزینه مازاد از محل صندوق پرداخت

می‌شود.

پوشش بیمه سلامت برای نیمی از جمعیت کشور

این مسئول بیمه سلامت ادامه داد: اکنون نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که اکثر این افراد در صندوق بیمه روستاییان و سایر اقشار و کارکنان دولت تحت پوشش هستند و خدمات در حوزه بستری و سرپایی به این افراد ارائه می‌شود. آزادی گفت: هر ایرانی فاقد پوشش بیمه‌ای می‌تواند با مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان طرف قرارداد یا اداره‌های کل بیمه سلامت استان‌ها تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند. افراد با مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت و احراز هویت می‌توانند با پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار بگیرند؛ البته دهک‌های اول تا پنجم به‌صورت رایگان و دهک‌های ششم تا نهم با تخفیف‌هایی در حق بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.