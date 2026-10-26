تأمین سبد واکسن کودکان ایرانی تا ابتدای سال ۱۴۰۷

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از تأمین واکسیناسیون کودکان ایرانی تا ابتدای سال ۱۴۰۷ خبر داد.

حسین کرمان‌پور در صفحه مجازی خود نوشت: «میانه جنگ، تحریم، دشواری تأمین ارز و حمل‌ونقل، سبد واکسیناسیون فرزندان ایران تا ابتدای ۱۴۰۷ تأمین شده است. این حاصل همت تیم ملی سلامت، سازمان غذا و دارو، معاونت بهداشت و دولت است. جنگ می‌تواند مسیر تأمین را دشوار کند، اما نباید آینده سلامت کودکان‌مان را متوقف کند.»