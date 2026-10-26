مدیرعامل بنیاد حیات کمیته امداد

امام خمینی(ره) از بهره‌مندی بیش از ۳۵ هزار نفر از تسهیلات صندوق تضمین اشتغال این کمیته به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش ایرنا، مرتضی فیروزآبادی روز سه‌شنبه در چهارمین همایش «یاوران اشتغال» با قدردانی از همکاری بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، با وجود شرایط دشوار اقتصادی و وقوع جنگ ۱۲روزه و حوادث دی‌ماه، بانک‌های عامل در حدود چهار ماه کاری، بیش از ۷۰ درصد اعتبارات تسهیلات اشتغال را از مجموع منابع پیش‌بینی‌شده به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردند.

فیروزآبادی، افزایش دسترسی متقاضیان به تسهیلات اشتغال را یکی از سیاست‌های اصلی این مجموعه دانست و ادامه داد: صندوق تضمین اشتغال کمیته امداد امام(ره) از سال ۱۴۰۲ با هدف کمک به افرادی که به‌دلیل نداشتن ضامن امکان دریافت تسهیلات نداشتند، فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون بیش از ۳۵ هزار نفر در مجموع از بیش از هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات این صندوق بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به رویکرد توسعه زنجیره‌های تولید گفت: تلاش شده است مشاغل خرد با اتصال به شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی، در زنجیره‌های تولید قرار گیرند تا ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه تولید مؤثرتر و کاهش وابستگی به واردات فراهم شود.

مدیرعامل بنیاد حیات با اشاره به تجربه زنجیره فرش در کمیته امداد توضیح داد: رویکرد این مجموعه از خرید و فروش محصول نهایی به سمت مشارکت در ابتدای زنجیره تولید تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که سفارش تولید، تأمین نقشه و مواد اولیه باکیفیت، نظارت بر فرآیند بافت و تضمین خرید محصول باکیفیت در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر به فروش بهتر محصولات تولیدی کمک کرده است.

فیروزآبادی همچنین از برنامه‌های توسعه زنجیره نوغان‌داری و دام سبک خبر داد و افزود: در حوزه دام سبک، شناسایی و استفاده از ظرفیت تأمین‌کنندگان دام باکیفیت در اولویت قرار گرفته و تلاش می‌شود حلقه‌های مختلف تولید به یکدیگر متصل شوند.

وی، سرمایه‌گذاری بر مهارت‌آموزی نسل جوان را از دیگر اولویت‌های این مجموعه برشمرد و بیان داشت: ورود افراد به بازار کار در سنین بالاتر، به‌ویژه زنانی که سال‌ها از آموزش و اشتغال دور بوده‌اند، دشوارتر است؛ از این‌ رو، مهارت‌آموزی نوجوانان از سال ۱۴۰۱ در برنامه‌های کمیته امداد قرار گرفت و در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۳ هزار نوجوان تحت پوشش، دست‌کم یک مهارت را در دوره تابستانی فراگرفتند.

مدیرعامل بنیاد حیات با اشاره به توسعه طرح نیروگاه‌های خورشیدی به‌عنوان الگویی برای ایجاد دارایی مولد و درآمد پایدار خانوارها اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این خدمت بهره‌مند شده‌اند و برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز زمینه بهره‌مندی فراهم شده است.

فیروزآبادی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند دارایی ماندگار و منبع درآمد بلندمدت برای خانواده‌ها ایجاد کند، افزود: توسعه چنین طرح‌هایی که علاوه بر درآمدزایی، از پایداری بیشتری برخوردارند، می‌تواند به کاهش وابستگی خانوارها به حمایت‌های مستمر کمک کند.

وی، خودکفایی اقتصادی را از دیگر اهداف برنامه‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد دانست و گفت: ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها باید به بهبود وضعیت اقتصادی آنها و خروج از چرخه فقر منجر شود.

مدیرعامل بنیاد حیات با اشاره به ظرفیت نهادهای فعال در حوزه اشتغال‌زایی کمیته امداد افزود: بنیاد حیات و شرکت‌های زیرمجموعه آن، در کنار صندوق تضمین و صندوق امداد ولایت و با همکاری بانک‌های عامل، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مکمل را برای توسعه برنامه‌های اشتغال تشکیل داده‌اند.

فیروزآبادی مشاغل خرد را دارای سه کارکرد مهم اقتصادی دانست و ادامه داد: افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، کمک به رشد تولید ملی به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و توانمندسازی نیازمندان، سه هدفی است که می‌توان از طریق توسعه این مشاغل دنبال کرد.

مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد نیز در این مراسم، با اشاره به محدودیت منابع تسهیلات اشتغال گفت: کمیته امداد امسال امکان جذب کامل ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات را با سرانه فعلی ۲۰۰ میلیون تومان دارد، اما حتی در صورت جذب صددرصدی این منابع، همچنان بخش زیادی از بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستعد اشتغال بدون پوشش باقی می‌مانند.