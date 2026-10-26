# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

دروغ‌های بی‌فایده

علیرضا زادبر: «اعتراضات به ایتالیا، اتریش و اسپانیا نیز کشیده شد. روزهای نخست به دروغ غربگرایان ایرانی می‌گفتند: علت اعتراضات در فرانسه مهاجران و مسلمانان هستند‌. حال که اعتراضات به گرانی سایر پایتخت‌های اروپایی را که ترکیب مسلمان و مهاجر نظیر فرانسه ندارند را

فرا گرفته باید سراغ دروغ دیگری بروند.»

خود غربی‌ها میدونن چه خبره!

ابراهیم: «هگست، وزیر جنگ آمریکا می‌گوید ۸۰ مرکز فرهنگی وابسته به چین را در دانشگاه‌های آمریکا شناسایی و منحل کرده‌اند. غربی‌ها بیش از همه می‌دانند که شعارهای تساهل و مبادله فرهنگی در سایر کشورها ابزارهای جاسوسی و نفوذ و تغییر فرهنگی هستند، چرا که این دقیقاً همان کاری است که خودشان سال‌ها در پوشش مؤسسات فرهنگی و این شعارهای زیبا در کشورهای دیگر از جمله ایران انجام داده‌اند. متأسفانه در ایران برخی به خاطر تصمیم عاقلانه برای تعطیل‌کردن مراکز ظاهراً فرهنگی وابسته به سفارت‌های غربی داد و بیداد راه می‌اندازند و جوسازی می‌کنند.»

دمتون گرم

سید حمید علیزاده با انتشار تصویر تیم کشتی فرنگی ایران نوشت: «تو سالی که درگیر جنگ بودیم، از ۱۰ وزن، ۹ مدال گرفتیم و یک روز زودتر، باز هم قهرمان جهان شدیم. دم حسن رنگرز، کادر فنی و همه ملی پوش‌هامون گرم.»

محدودیتی که تعارف ندارد

سپهر خلجی: «دولت فرانسه از مدیران اپراتورها خواسته برای محدودیت‌ رسانه‌های اجتماعی آماده شوند. هدف از این اقدام را جلوگیری از نقش پلتفرم‌ها در سازماندهی اغتشاشات اعلام کرده‌ است. بعد اینجا در کودتای دی‌ماه، عده‌ای با بلاهت تمام در کنترل فضای مجازی اهمال کردند که به آن فاجعه بزرگ منتهی شد!»

پیروزی دشمن اسرائیل

محمدحسین چاوشی با انتشار این تصویر نوشت: «لولا دا سیلوای هشتاد ساله، رئیس‌جمهور فعلی برزیل در انتخابات، رقیبش که از حامیان و طرفداران ترامپ بود رو شکست داد و برای چهارمین‌بار رئیس‌جمهور برزیل شد. دا سیلوا از حامیان فلسطین و دشمن اسرائیل بوده و هست!»

آفت نامحسوس

کاربری نوشت: «بالاخره بشر یه روزی میفهمه اینستاگرام زندگیش رو نابود کرده؛ اسپویل همه لذت‌ها، احساس ناکافی بودن، تنبلی، بی‌قراری و کم‌صبر شدن! من ۶ساله این آفت رو حذف کردم رفته.»