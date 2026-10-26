رئیس فدراسیون کشتی پس از اعتراض به قضاوت دیدار ‌هادی ساروی در نیمه‌نهائی قهرمانی جهان، گفت برای دفاع از حق کشتی‌گیران ایران حاضر است فداکاری کند.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، پس از شکست‌ هادی ساروی، کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ایران، مقابل سارگسیان از روسیه در مرحله نیمه‌نهائی رقابت‌های قهرمانی جهان، به‌شدت نسبت به قضاوت این مسابقه اعتراض کرد و در ادامه درباره پیگیری‌های خود برای دفاع از حقوق کشتی‌گیران ایران توضیحاتی ارائه داد.

دبیر با اشاره به اتفاقات رقابت‌های جهانی سال گذشته در کرواسی اظهار کرد: سال گذشته در مسابقات جهانی کرواسی، تیم ملی کشتی فرنگی هشت مدال کسب کرد که چهار مدال آن طلا بود.

در فرودگاه دو نفر از اعضای هیئت ‌رئیسه را دیدم و به قضاوت کشتی‌های دانیال سهرابی و علیرضا مهمدی اعتراض کردم و به آنها گفتم این دو کشتی‌گیر هم باید مدال طلا می‌گرفتند.

وی گفت: همان‌جا به من گفتند باید مدال‌ها در دنیا تقسیم شود و نمی‌شود یک تیم شش مدال طلا بگیرد در این شرایط تکلیف بقیه چه خواهد شد.

رئیس فدراسیون کشتی افزود: اگر اعتراض نمی‌کردم، دو کشتی آخر درنمی‌آمد. من به لالوویچ هم گفتم که شب گذشته سه پیامک برایت فرستادم و تمام اتفاقات را توضیح دادم.

دبیر با بیان اینکه در چنین شرایطی باید یک نفر فدا شود، تأکید کرد: در میان این همه اتفاق، باید یکی فدا شود. من هرچقدر هم برای مملکت، مردم ایران و کشتی‌گیران فدا شوم، باز هم کم است.