صعود مصباحی به فینال بوکس جوانان جهان

نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم بوکس جوانان ایران با شکست حریف خود از انگلستان راهی فینال رقابت‌های جهانی شد.

محمدصالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس جوانان ایران، در مرحله نیمه‌نهائی مسابقات جهانی بوکس جوانان در مونته‌نگرو، مقابل نماینده انگلیس قرار گرفت و با شکست حریف خود، جواز حضور در فینال این رقابت‌ها را به دست آورد. مصباحی پیش از این در نخستین مبارزه خود نماینده بوسنی را با ضربه ناک‌اوت شکست داده بود و در دومین دیدار نیز مقابل نماینده اسلوونی به برتری قاطع ۵ بر صفر رسید. این بوکسور کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهائی نیز از سد نماینده اسلواکی عبور کرده بود.

مصباحی امروز سه‌شنبه در دیدار فینال برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده ازبکستان خواهد رفت؛ مبارزه‌ای که می‌تواند برای بوکس ایران تاریخی باشد. در صورت کسب مدال طلا، مصباحی به نخستین بوکسور ایرانی تبدیل خواهد شد که در تاریخ حضور بوکس ایران در مسابقات جهانی، موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شده است. هدایت تیم ملی بوکس جوانان برعهده رضا مهدی‌پور است و مرتضی سپهوند و ایمان طیبی نیز به عنوان مربیان تیم در این رقابت‌ها حضور دارند.