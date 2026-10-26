تغییرات در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

عباس واحدی با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب شد.

مراسم تودیع مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و معارفه سرپرست جدید بعدازظهر دیروز (دوشنبه ۴ آبان‌ماه) با حضور سید مناف‌هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، حسین چراغی، مدیرکل حوزه وزارتی و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت برگزار شد. بر این اساس، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان طی حکمی عباس واحدی را به عنوان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب کرد.

پیش از این محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود که از ۲۴ دی ماه سال ۱۴۰۳ این مسئولیت را عهده‌دار بود. در این مراسم از زحمات وی قدردانی به عمل آمد. گفتنی است، عباس واحدی مدیرعاملی صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان را در کارنامه دارد.