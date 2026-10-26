پشت پرده افزایش قیمت گوشت و نان صنعتی

پشت پرده گرانی دوباره گوشت و نان صنعتی؛ در اقدامات دولتی است؛ از جابه‌جایی غیرقانونی مسئولیت قانون انتزاع تا تصویب قیمت جدید آرد صنعتی.

به گزارش خبرگزاری فارس، افشین دادرس؛ مدیرعامل اتحادیه دام سبک، گفت: «قیمت منطقی گوشت در کشتارگاه یک میلیون و 600 هزار تومان است.» اما گزارش‌های میدانی، فروش گوشت در بازار به نرخ کیلویی دو میلیون تومان و بیشتر را نشان می‌دهد؛ یعنی 400 هزار تومان فقط فاصله بین کشتارگاه و بازار قیمت بالا می‌رود.

گفتنی است؛ اخیرا وزارت جهاد کشاورزی نظارت بر خرده‌فروشی را که طبق قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود را به وزارت صمت برگرداند.

گوشت پس از آماده‌سازی در کشتارگاه، به سردخانه حمل می‌شود. پس از آن قطعه‌بندی و بسته‌بندی شده و در مراکز عمده‌فروشی و قصابی‌ها به فروش می‌رود؛ همه این‌ها سهمی در افزایش قیمت دارند که معمولا با نسبت تعریف شده مغایرت دارد؛ بعضاً در هر کدام از این لایه‌ها بین چندین دلال دست به دست می‌شود‌ و همه اینها نیاز به نظارت دارد.

همچنین قیمت نان‌های فانتزی و باگت در بازار افزایش یافته است. بررسی دلایل این گرانی، پای نرخ آرد مصرفی صنف و صنعت را به میان می‌کشد. که قیمت جدید آرد تصویب شده اما اتحادیه‌ها محصول را پیشاپیش قیمت‌گذاری و اعلام کرده‌اند.

بر اساس پیگیری‌ها، نرخ جدید آرد بخش صنف و صنعت حدود دو و نیم برابر گران شده اما هنوز ابلاغ نشده است؛ با این حال برخی اتحادیه‌ها قیمت نان‌های صنعتی را با نرخ جدید آرد اعلام کرده‌اند.

ادعا می‌شود؛ آرد یارانه‌ای سال‌هاست به نانوایی و صنعت تا یک بیستم قیمت تمام شده داده می‌شود. ادعاهایی که قبل از حذف ارز ترجیحی نهاده و... هم بیان می‌شد، اما پس از خسارات بعضا جبران ناپذیر معلوم شد؛ درست نیست.

با افزایش هزینه تولید نان صنعتی در مقاطعی قیمت بالا می‌رود. پیش از این، گندم صنعت حدود کیلویی 23 هزار و 800 تومان بود که ظاهرا در تصمیم جدید 60 هزار تومان تصویب شده است. نان باگت، ‌فانتزی، نان‌های صنعتی و ماکارونی از بخش‌هایی است که تحت تاثیر این افزایش قرار می‌گیرد. بر اساس نرخ‌نامه جدید،‌ قیمت نان برگر

45 هزار تومان، شیرمال 180 هزار تومان، ‌بربری صنعتی 90 هزار تومان تعیین شده است.