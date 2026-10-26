رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد بازارهای جهانی حتی در سال 2027 نیز به وضعیت قبل از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باز نخواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، «فاتح بیرول» رئیس آژانس بین‌المللی انرژی دیروز (دوشنبه) طی اظهاراتی هشدار داد که بازارهای انرژی جهان در سال آینده میلادی نیز به وضعیت پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه بازنخواهند گشت. جنگی که جریان عرضه جهانی انرژی را مختل کرده و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی را افزایش داده است.

وی در کنفرانس بین‌المللی انرژی سنگاپور گفت: چشم‌انداز روشنی برای بازگشت بازارها به شرایط پیش از جنگ نمی‌بیند.

بیرول تأکید کرد: دولت‌ها و شرکت‌ها باید امنیت انرژی را در اولویت قرار دهند و همزمان برای پیامدهای بلندمدت این بحران آماده شوند.

در پی افزایش حملات حوثی‌های یمن به عربستان، قیمت نفت خام برنت روز جمعه به

117 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح در حدود شش ماه گذشته بود. قیمت‌ها دیروز دوشنبه اندکی کاهش یافت، اما همچنان حدود 59 درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارد.

بیرول در یک نشست خبری گفت: قیمت نفت در آستانه رسیدن به 120 دلار در هر بشکه است و قیمت فرآورده‌های نفتی حتی بیشتر افزایش یافته است.

وی از پیش‌بینی قیمت آینده نفت خودداری کرد اما هشدار داد چنین قیمت‌هایی می‌تواند کسری تجاری بسیاری از کشورها را به‌شدت افزایش دهد؛ به‌ویژه کشورهایی که برای تأمین انرژی به واردات وابسته‌اند.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی همچنین درباره تأمین فرآورده‌های نفتی در زمستان، به‌ویژه گازوئیل، ابراز نگرانی کرد.

تقاضا برای گازوئیل در برخی مناطق غربی در فصل سرما افزایش می‌یابد و همزمان تعدادی از پالایشگاه‌ها برای انجام تعمیرات از مدار خارج می‌شوند. وضعیتی که می‌تواند عرضه این سوخت را محدودتر کند.

بیرول تصریح کرد: اروپا با زمستان دشواری روبه‌رو خواهد شد چرا که کشورهای اروپایی تصمیم گرفته‌اند واردات گاز از روسیه را کاهش دهند و جنگ با ایران نیز مشکلات تازه‌ای برای تأمین انرژی ایجاد کرده است.

وی افزود: ناتوانی قطر و امارات در صادرات گاز به میزان گذشته، فشار قابل‌توجهی بر بازار گاز اروپا وارد خواهد کرد.

به گفته بیرول، بحران کنونی می‌تواند به بازگشت قدرتمند صنعت انرژی هسته‌ای منجر شود.

گفتنی است بررسی اخیر آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای با ظرفیت مجموع 90 گیگاوات در سراسر جهان ادامه دارد. ظرفیتی که به گفته او در چهار دهه گذشته بی‌سابقه است.