دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تأکید بر تداوم تجارت دو کشور گفت: هرگونه محدودیت برای ورود کالاهای ایرانی، پیش از ایران به مردم عراق آسیب

می‌زند.

جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با اشاره به انسداد مرز چذابه از سوی دولت عراق طی روزهای گذشته، تصریح کرد: نزدیک به ۱۸ گذرگاه مرزی میان ایران و عراق وجود دارد که در ۱۵ گذرگاه، فعالیت تجاری در سطح قابل‌قبولی جریان دارد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی، جریان تجارت میان ایران و عراق برقرار است. انسداد یک مرز، چه به‌صورت دائمی و چه در کوتاه‌مدت، ممکن است برای چند روز موجب ایجاد اختلال شود تا صاحبان کالا و محموله‌های ارسالی از ایران به عراق بتوانند مسیرهای جایگزین را پیدا کنند اما این محدودیت‌ها مانع از برقراری و ادامه جریان تجارت نمی‌شوند. اثر این محدودیت‌ها در عمل کمتر از یک هفته خواهد بود.

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به احتمال تأثیر فشارهای خارجی بر تصمیم‌های دولت عراق گفت: اگر عراق بخواهد محدودیت‌هایی با هدف کاهش ورود کالاهای ایرانی اعمال کند، این اقدام بیش از آنکه به تجارت ایران لطمه بزند، مردم عراق را تحت فشار قرار خواهد داد و به نوعی تنبیه مردم عراق است.

سنجابی شیرازی با اشاره به تجربه محدودیت‌های مرزی برای ورود برخی اقلام به بازار پاکستان اظهار کرد: اتفاقی که پس از بسته‌شدن بعضی مرزها برای برخی کالاها در بازار پاکستان رخ داد، ممکن است در بازار عراق نیز تکرار شود.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد مقام‌های عراقی به نقطه‌ای بهینه برای حفظ منافع مردم و منافع ملی کشورشان در برابر فشارهای بیرونی دست پیدا کنند.

وی تأکید کرد: در مقابل، نظام تولید و تجارت ایران نیز باید هوشمندی لازم را داشته باشد تا در مواجهه با چنین اقدامات ایذائی، حتی اگر کوتاه‌مدت باشند، شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که آثار منفی آن‌ها به حداقل ممکن برسد.

سهم ایران از بازار عراق

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق افزود: میزان واردات کلی عراق حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و صادرات ایران به عراق نیز با کاهشی حدود ۲۶ تا 27 درصد، مواجه شد.

با وجود کاهش صادرات، ایران در سهم بازار تأمین کالا در عراق رشد داشته است؛ به‌طوری‌که این سهم از حدود ۱۳ به نزدیک

۱۴ درصد رسیده است.

سنجابی شیرازی ادامه داد: کالاهای ایرانی از مزیت رقابتی برخوردارند. حتی اگر خریدار عراقی ناچار باشد این کالاها را با قیمتی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بالاتر خریداری کند؛ همچنان ممکن است تأمین آن‌ها از ایران برایش صرفه اقتصادی داشته باشد.

او در پاسخ به پرسشی درباره زمان بازگشایی مرز چذابه گفت: هنوز زمان قطعی برای بازگشایی این مرز اعلام نشده است، اما ارزیابی من این است که با توجه به آخرین اظهارات نخست‌وزیر عراق، این موضوع قابل حل خواهد بود.

نخست‌وزیر عراق صراحتاً اعلام کرده است که بسته ‌بودن مرزها به نفع ایران و عراق نیست.

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از تأثیرپذیری از فضاسازی‌های رسانه‌ای گفت: نباید مقهور فضاسازی‌های رسانه‌ای، به‌ویژه از سوی رسانه‌های دشمن یا برخی رسانه‌های منطقه‌ای، شویم. جریان تجارت ایران و عراق همچنان به‌صورت پایدار و با شتابی متناسب با سهم ایران از بازار عراق ادامه دارد.