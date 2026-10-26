مالیات ۷۵ درصد صاحبان مشاغل خُرد صفر شد

معاون تحول هوشمند مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال جاری برای عملکرد سال ۱۴۰۴، مالیات ۷۵ درصد صاحبان مشاغل خرد صفر شده است. همچنین مالیات ۸۳ درصد مؤدیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مالیات ۹۳ درصد آنان کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، «محمد برزگری» معاون تحول هوشمند مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نشست هم‌اندیشی با خبرنگاران درخصوص اجرای تبصره ماده ۱۰۰ برای سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و آسیب‌های وارد شده به فعالیت‌های اقتصادی، سازمان امور مالیاتی مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای تسهیل پرداخت مالیات و حمایت از صاحبان مشاغل در دستور کار قرار داده است.

معاون تحول هوشمند مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: بر اساس مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و میزان معافیت مندرج در قانون بودجه در سال ۱۴۰۵ مؤدیانی که مجموع فروش یا درآمد خالص آن‌ها تا سقف ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مذکور (معادل ۴۸ میلیارد ریال) بود، مشمول بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی می‌شدند.

برزگری ادامه داد: با تلاش و رایزنی این سازمان، سقف این معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۵ (برای عملکرد 1404) با هدف بهره‌مندی تعداد بیشتری از صاحبان مشاغل در شرایط کنونی، به حد نصاب 720 میلیارد ریال افزایش یافت.

وی افزود: در سال جاری برای عملکرد سال ۱۴۰۴، مالیات ۷۵ درصد صاحبان مشاغل خرد صفر شده است. همچنین مالیات ۸۳ درصد مؤدیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مالیات ۹۳ درصد آنان کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است. همچنین صاحبان مشاغل با توجه به شرایط جنگی کشور مهلت پرداخت مالیات تا آبان‌ماه تمدید شده است.

برزگری ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور در سال 1404 متناسب با نوع فعالیت و منطقه جغرافیایی مؤدیان مشمول تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم تعدیل ناشی از آسیب جنگ به صورت خودکار در محاسبه مالیات مقطوع برای آن‌ها لحاظ شده است.

وی تصريح کرد: امکان تقسیط مالیات متناسب با شرایط کسب‌وکارها، بخشودگی خودکار جرائم و ثبت رقم واقعی فروش، امکان تعدیل الکترونیکی چک‌های انتقالی و توجه به میزان آسیب‌دیدگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله اقدامات حمایتی این سازمان

است.

معاون تحول هوشمند مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به استفاده از ضرایب تعدیل استانی و تعدیل هوشمند نسبت‌های سود مالیاتی و شناسایی کسب‌وکارهای شاخص آسیب‌دیده در طول جنگ، تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل، متناسب‌سازی مالیات‌ستانی با شرایط فعالان اقتصادی در حال حاضر و بهبود ‌تجربه مؤدیان از مواجهه با نظام مالیاتی است.