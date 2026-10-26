دولت به جای اجرای طرح مسکن استیجاری مسکن ملی را تکمیل کند

نایب ‌رئیس‌ مجلس گفت: بعید می‌دانم طرح مسکن استیجاری در ایران به شکل مطلوب اجرائی شود؛ بهتر بود دولت واحدهای حمایتی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تکمیل می‌کرد.

به گزارش رسانه‌ها، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح‌های مسکن دولتی اظهار داشت: بعید می‌دانم طرح مسکن استیجاری در ایران به شکل مطلوب اجرائی شود. بهتر بود دولت ابتدا واحدهای حمایتی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تکمیل می‌کرد و آن‌ها را با شرایطی مانند واگذاری حق بهره‌برداری ۹۹ساله در اختیار مردم قرار می‌داد.

او با اشاره به حذف برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن به دلیل ناتوانی در تأمین آورده اظهار داشت: اخیراً تعدادی از متقاضیان، از جمله در استان اردبیل، به دلیل پایین بودن آورده مالی از پروژه‌ها حذف شده‌اند. پیام‌هایی نیز دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد این مسئله در تهران و سایر مناطق هم مطرح است.

مسکن ملی تکمیل شود

نایب‌ رئیس ‌مجلس افزود: با افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی به میزان قابل توجهی بالا رفته است اما بسیاری از متقاضیان توان پرداخت سهم خود را ندارند. دولت باید برای حل این مشکل، تسهیلات بانکی را افزایش دهد و شرایط بازپرداخت آن را به‌صورت پلکانی تنظیم کند تا متقاضیان بتوانند متناسب با توان مالی خود، اقساط را پرداخت کنند.

نیکزاد ادامه داد: نمی‌توان پروژه‌ها را به دلیل ناتوانی مالی متوقف کرد. وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع را در شورای عالی مسکن مطرح کند و رئیس‌جمهور نیز باید توجه ویژه‌ای به مسئله مسکن مردم داشته باشد.

او افزود: ممکن است در یک بلوک مسکونی ۵۰ واحدی،

۴۰ متقاضی آورده خود را پرداخت کرده باشند و بانک نیز تسهیلات لازم را اختصاص دهد، اما ۱۰ متقاضی دیگر به دلیل مشکلات مالی نتوانند سهم خود را تأمین کنند. در چنین شرایطی، نمی‌توان کل پروژه را متوقف کرد و انتظار داشت که همه واحدها به دلیل ناتوانی مالی تعدادی از افراد بلاتکلیف بمانند. برای حل این مشکل باید تصمیم مشخصی اتخاذ شود.

درباره هواپیماهای MD

نایب‌رئیس‌مجلس درباره توقف پرواز هواپیماهای MD در شرکت‌های هواپیمایی گفت: بنا به ملاحظاتی فنی که در این موضوع وجود دارد، سازمان هواپیمایی باید درباره این هواپیماها تذکر دهد اما بنده به مرجعی نامه داده‌ام اگر اجازه دهند با رعایت ایمنی پرواز MD‌ها ادامه خواهد یافت.

نیکزاد افزود: باید توجه داشت در صنعت هوانوردی، ایمنی حرف اول را می‌زند و بدون رعایت الزامات ایمنی، امکان پرواز وجود ندارد و در صورت صدور مجوز، امکان ادامه فعالیت برخی از هواپیماهای MD فراهم خواهد شد؛ در غیر این صورت، محدودیت‌ها باید رعایت شود.

وی با اشاره به تجربه دوران مسئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در آن دوره نیز به دلیل نگرانی‌های مرتبط با سوانح، هواپیماهای توپولف را از مدار پرواز خارج کردیم و موضوع در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، با توجه به شرایط موجود، ناچار شدیم این هواپیماها را از چرخه فعالیت خارج کنیم.

دعوت وزارت راه به انصراف از مسکن ملی

گفتنی است، رضا خالقی؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت پروژه حمایتی آبشناسان رباط‌کریم اظهار کرد: در این پروژه 5400 واحد مسکونی تعریف شده و عمده پروژه‌ها فعال هستند اما تعدادی از کدپروژه‌ها به دلیل مشارکت نکردن متقاضیان یا کم‌کاری سازندگان متوقف شده‌اند.

وی افزود: برای تعیین تکلیف پروژه‌های غیرفعال، روش‌هایی با مجوز شورای مسکن در حال اجراست و امکان جابه‌جایی کدپروژه‌های غیرفعال به پروژه‌های فعال‌تر نیز با توجه به ظرفیت ایجاد شده بر اثر انصراف برخی متقاضیان وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه آبشناسان رباط‌کریم به 50 درصد رسیده است، گفت: میانگین آورده فعلی متقاضیان حدود 400 میلیون تومان است، در حالی که این رقم باید به حدود یک میلیارد تومان برسد.

خالقی درباره قیمت تمام‌شده واحدها نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان قیمت نهائی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را پیش‌بینی کرد. وی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای ادامه اجرای پروژه افزود: استفاده از ظرفیت اراضی دولتی برای تأمین منابع مالی و متمم تسهیلات بانکی 850 میلیون تومانی می‌تواند به تکمیل پروژه کمک کند. با تأمین این منابع، برای اتمام پروژه پس از پایان سال مشکل خاصی پیش‌بینی نمی‌شود.

گفتنی است؛ طرح نهضت ملی مسکن، با هدف خانه دار شدن مردم در دولت سیزدهم آغاز شد و در دولت چهاردهم، ضمن اجرای در حد توقف، کاملاً از هدف دور شده است.