«آرشیو زندگی»؛ نمایشگاهی برای ثبت روایت زندگی بیش از هزار فلسطینی شهید

پلتفرم «فلسطین ناگفته» نمایشگاهی با عنوان «آرشیو زندگی» در اردوگاه آوارگان شهر غزه برپا کرده است که عکس‌ها، وسایل شخصی و روایت خانواده‌های بیش از هزار فلسطینی به شهادت رسیده در بمباران رژیم صهیونیستی را گردهم آورده است.

به گزارش «میدل ایست مانیتور» در ۲۵ اکتبر، این پروژه با هدف ثبت زندگی شهدا و حفظ روایت خانواده‌های آنان شکل گرفته است. در این نمایشگاه، هر عکس و وسیله شخصی بخشی از زندگی افرادی را بازگو می‌کند که نامشان در میان آمار قربانیان جنگ ثبت شده است.

«آرشیو زندگی» تلاش دارد روایت خانواده‌ها از زندگی و هویت آنان را ثبت کند تا این روایت‌ها با ادامه جنگ و آوارگی، در معرض فراموشی قرار نگیرد.