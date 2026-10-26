غرامت 400 هزار پوندی BBC زیرفشار صهیونیسم به اتهام یهودستیزی!
شبکه بیبیسی با پرداخت ۴۰۰ هزار پوند به لوسی کُن، مدیر سابق سفارشدهنده مستندهای این رسانه، به اختلاف حقوقی با او پایان داد. کُن مدعی بود پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و در پی اختلاف بر سر مواضعش درباره اسرائیل و صهیونیسم، در محیط کار با تبعیض و یهودستیزی مواجه شده است؛ ادعاهایی که تحقیقات داخلی بیبیسی آنها را تأیید
نکرد.
به گزارش تسنیم، کُن بیش از دو دهه در بیبیسی فعالیت داشت و در تولید برنامههایی از جمله «پانوراما» و مجموعه مستند «استوریویل» مشارکت کرده بود. او گفته است حمایت آشکارش از اسرائیل و اعلام صهیونیست بودنش به تنش با همکاران انجامید. از جمله اختلافها، به روایت او، به ارزیابی همکارانش از حمله حماس و همچنین تصمیم مدیران درباره واگذاری نظارت بر مستندی درباره حملات ۷ اکتبر مربوط میشد.
این تهیهکننده مدعی بود که به دلیل یهودی بودن و حمایت از اسرائیل با محدودیت حرفهای روبهرو شده است. بیبیسی اما شکایت او را در تحقیقات داخلی تأیید نکرد و اعلام کرد حذف سمتش در چارچوب بازسازی ساختار سازمانی صورت گرفته است. درخواست تجدیدنظر کُن نیز به نتیجه نرسید و او در ادامه پیگیری حقوقی خود را دنبال کرد.
پرداخت غرامت به معنای پذیرش ادعاهای کُن از سوی بیبیسی نیست و این رسانه با توافق مالی، مسئولیت حقوقی خود را در قبال اتهام یهودستیزی نپذیرفته است. با این حال، پرونده بار دیگر بحث درباره مرز میان یهودستیزی و انتقاد از اسرائیل را در رسانههای غربی مطرح کرده است؛ موضوعی که پس از جنگ غزه و افزایش مناقشهها درباره سیاستهای دولت اسرائیل، به یکی از چالشهای فضای رسانهای تبدیل شده است.