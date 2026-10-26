نمایشگاه لندن؛ روایتی از جنگ غزه در قاب عکس و هنر

نمایشگاه «نمایشگاه به‌مثابه سن» (An Exhibition as a Record) در گالری ترمپس لندن، مجموعه‌ای از عکس‌های خبری، ویدئوها و آثار هنری مرتبط با جنگ غزه را به نمایش گذاشته است؛ آثاری که ویرانی‌های جنگ و وضعیت غیرنظامیان فلسطینی را ثبت کرده‌اند.

به گزارش «دیِیز آو فلسطین» در ۲۶ اکتبر، در میان آثار این نمایشگاه، ویدئویی از کودکان غزه که خواستار حفاظت از جان خود هستند و عکسی از محمد سالم، عکاس خبری، دیده می‌شود. این عکس زنی فلسطینی را در کنار پیکر کودک کشته‌شده خانواده‌اش نشان می‌دهد. مجموعه‌ای از تصاویر مرتبط با سربازان صهیونیست نیز در نمایشگاه حضور دارد.

این نمایشگاه با استفاده از عکس و اثر هنری، جنگ غزه را از منظر ثبت تصویری رویدادها و مستندسازی رنج غیرنظامیان دنبال می‌کند و تا

۱۲ دسامبر در لندن برپاست.