اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل برگزاری «نمایشگاه آرت فیر تهران»

در پی برگزاری رویدادی تحت عنوان «نمایشگاه آرت فیر تهران»، دادستانی تهران با ورود به موضوع ضمن تشکیل پرونده قضائی متهمان را به دادسرا احضار کرد.

در پی برگزاری «نمایشگاه آرت فیر تهران» در مجتمع تجاری ایران مال که با عدم رعایت موازین قانونی و شرعی همراه بود، دادستانی تهران ضمن ورود به موضوع مورد اشاره اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.

به گزارش میزان، با ورود دادستانی تهران، علاوه‌بر اعلام جرم علیه عوامل و دست‌اندرکاران، سایت بلیت فروشی و حساب کاربری برگزار‌کننده رویداد در فضای مجازی مسدود شد. این گزارش همچنین حاکی است؛ متهمان برای اخذ توضیحات به دادسرا احضار شده‌اند.