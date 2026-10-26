رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از درس خارج فقه‌شان که برای اولین‌بار منتشر شده، فرمودند: وقتی به شیطان می‌رسید، سینه‌تان را ستبر کنید! سرتان را بالا بگیرید! از بالا به او نگاه کنید! تحقیرش کنید!

بخشی از بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در درس خارج فقه‌شان برای اولین‌بار منتشر شد.

ایشان با یادآوری آیه مبارکه 76 سوره نساء که می‌فرماید؛ «إِنَّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفًا»: همانا نیرنگ شیطان ضعیف است، عنوان کردند: وقتی به شیطان می‌رسید، سینه‌تان را ستبر کنید! سرتان را بالا بگیرید! از بالا به او نگاه کنید! تحقیرش کنید!