فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۷۵۷
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
انتشار بخشی از درس خارج فقه رهبر انقلاب

وقتی به شیطان می‌رسید سینه‌تان را ستبر و تحقیرش کنید

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از درس خارج فقه‌شان که برای اولین‌بار منتشر شده، فرمودند: وقتی به شیطان می‌رسید، سینه‌تان را ستبر کنید! سرتان را بالا بگیرید! از بالا به او نگاه کنید! تحقیرش کنید!
بخشی از بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در درس خارج فقه‌شان برای اولین‌بار منتشر شد.
ایشان با یادآوری آیه مبارکه 76 سوره نساء که می‌فرماید؛ «إِنَّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفًا»: همانا نیرنگ شیطان ضعیف است، عنوان کردند: وقتی به شیطان می‌رسید، سینه‌تان را ستبر کنید! سرتان را بالا بگیرید! از بالا به او نگاه کنید! تحقیرش کنید!

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

یک دورهمی پر از دود اما دور از هویت ایرانی!

«قرارگاه جنگ»؛ شفاف و بی‌پرده

سینمای دفاع مقدس از کدام قهرمانان غافل مانده است؟

برادران دیروز ما، قهرمانان امروز ایران هستند

دستاوردسازی سینمایی عربستان برای اصلاحات در حوزه زنان

زائران پیاده از اندونزی

تأثیر عملیات استشهادی بـر فلسطیـن

گروه خون!(گفت و شنود)

سرانه فضای آموزشی خراسان‌رضوی از میانگین کشوری پایین‌تر است

مدیریت دونفره در کمپین کوتاه‌مدت