یزد- خبرنگار کیهان:

دکتر مهدی قاسمی، مشاور وزیر علوم در حوزه اقتصاد آموزش عالی و دبیر ستاد خیرین، با حضور در دانشگاه یزد از شهرک فناوری یزدانش، پروژه‌های عمرانی دانشگاه و دانشکده هنر و معماری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، دکتر سیدحیدر میرفخرالدینی، رئیس دانشگاه یزد، در نشست مشترک این بازدید، شهرک فناوری یزدانش را طرحی راهبردی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، فناوری و اشتغال‌زایی دانست و بر ضرورت حمایت مسئولان برای تحقق این پروژه ۱۷۰هکتاری تأکید کرد.

دکتر مهدی قاسمی، مشاور وزیر علوم در حوزه اقتصاد آموزش عالی و دبیر ستاد خیرین نیز با اشاره به اهمیت انتخاب الگوی مناسب برای توسعه شهرک فناوری یزدانش، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و متناسب‌سازی الگوی اجرائی با ظرفیت‌های دانشگاه و صنعت را ضروری دانست.

وی در ادامه با حضور در شهرستان مهریز، از مرکز مهریز دانشگاه یزد و خوابگاه‌های دانشجویی بازدید کرد و در جشنواره «رنگ و شور» که به همت دانشجویان این مرکز برگزار شده بود، حضور یافت.