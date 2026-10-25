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کد خبر: ۳۴۰۶۷۴
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۱
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تأکید بر ظرفیت‌های شهرک فناوری یزدانش بازدید مشاور وزیر علوم در حوزه اقتصاد از دانشگاه یزد

یزد- خبرنگار کیهان:
دکتر مهدی قاسمی، مشاور وزیر علوم در حوزه اقتصاد آموزش عالی و دبیر ستاد خیرین، با حضور در دانشگاه یزد از شهرک فناوری یزدانش، پروژه‌های عمرانی دانشگاه و دانشکده هنر و معماری بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، دکتر سیدحیدر میرفخرالدینی، رئیس دانشگاه یزد، در نشست مشترک این بازدید، شهرک فناوری یزدانش را طرحی راهبردی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، فناوری و اشتغال‌زایی دانست و بر ضرورت حمایت مسئولان برای تحقق این پروژه ۱۷۰هکتاری تأکید کرد.
دکتر مهدی قاسمی، مشاور وزیر علوم در حوزه اقتصاد آموزش عالی و دبیر ستاد خیرین نیز با اشاره به اهمیت انتخاب الگوی مناسب برای توسعه شهرک فناوری یزدانش، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و متناسب‌سازی الگوی اجرائی با ظرفیت‌های دانشگاه و صنعت را ضروری دانست.
وی در ادامه با حضور در شهرستان مهریز، از مرکز مهریز دانشگاه یزد و خوابگاه‌های دانشجویی بازدید کرد و در جشنواره «رنگ و شور» که به همت دانشجویان این مرکز برگزار شده بود، حضور یافت.
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